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منوعات

غيث يزور قبر الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة.. شاهد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:22 ص
صاحب برنامج «قلبي
صاحب برنامج «قلبي أطمأن»، أثناء زيارته لقبر طبيب الغلابة
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محمد بدران
تداول عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صورةً  للشاب الإماراتي «غيث»، صاحب برنامج «قلبي أطمأن»، أثناء زيارته لقبر طبيب الغلابة، الدكتور محمد مشالي.

وعلقت الصفحة قائلة: "زيارة غيث لقبر طبيب الغلابة 💔😔".

وظهر الدكتور محمد مشالى فى برنامج "قلبي اطمأن" خلال لقاء سابق، رافضًا أى مساعدة أو حتى تجهيز عيادة جديدة من خلال تبرع مالي كبير متمسكًا بالعطاء للفقراء، مكتفيًا بهدية رمزية عبارة عن سماعات طبية.

ورحل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، يوم 28 يوليو الماضي، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية عن عمر ناهز 76 عاما.


جدير بالذكر أن طبيب الغلابة ترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد على ٥٠ سنة أفناها في عمله كطبيب لخدمة الفقراء.

غيث يزور قبر الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة.. شاهد
غيث يزور قبر الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة.. شاهد
غيث يزور قبر الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة.. شاهد
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