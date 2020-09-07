أخبار الرياضة| قرار من وزير الشباب فى قضية اختفاء كؤوس اتحاد الكرة.. حجم إصابة فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي.. وجنش يدعم مؤمن زكريا

تحدث نادر شوقي، المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن نادي الجونة، ومدير أعمال عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن مباراة إعتزال الأخير.
حرص محمود جنش، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، على دعم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، معنويًا؛ عقب ابتعاده عن الملاعب بسبب المرض.
قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بالنادي أن الاصابة التي تعرض لها التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك خلال مباراة طلائع الجيش اليوم في الدوري الممتاز عبارة عن ألم في العضلة أسفل الظهر وسيخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي منها.
فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أشرف توفيق المدير الفني، على نظيره الاتحاد السكندري والذي يقوده فنيا أحمد مرعي، بنتيجة (76-65)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، في ثاني مواجهات نهائي دوري السوبر.
انتهت أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.
تقدم المنتخب الألماني على نظيره المنتخب السويسري بهدف نظيف في المجموعة الرابعة في التصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.
يقود المستشار الفني في نادي تشيلسي، بيتر تشيك، عملية التعاقد مع حارس مرمى رين الفرنسي، إدوارد ميندي، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.
علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على قضية اختفاء الكؤوس من مقر اتحاد الكرة المصري.