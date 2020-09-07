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رياضة

أخبار الرياضة| قرار من وزير الشباب فى قضية اختفاء كؤوس اتحاد الكرة.. حجم إصابة فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي.. وجنش يدعم مؤمن زكريا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:43 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي:





تحدث نادر شوقي، المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن نادي الجونة، ومدير أعمال عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن مباراة إعتزال الأخير.




حرص محمود جنش، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، على ‏دعم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، معنويًا؛ عقب ابتعاده عن الملاعب بسبب ‏المرض.‏




قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بالنادي أن الاصابة التي تعرض لها التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك خلال مباراة طلائع الجيش اليوم في الدوري الممتاز عبارة عن ألم في العضلة أسفل الظهر وسيخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي منها.





فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أشرف توفيق المدير الفني، على نظيره الاتحاد السكندري والذي يقوده فنيا أحمد مرعي، بنتيجة (76-65)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، في ثاني مواجهات نهائي دوري السوبر.





انتهت أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 25  من بطولة الدوري الممتاز. 




تقدم المنتخب الألماني على نظيره المنتخب السويسري بهدف نظيف في المجموعة الرابعة في التصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.




يقود المستشار الفني في نادي تشيلسي، بيتر تشيك، عملية التعاقد مع حارس مرمى رين الفرنسي، إدوارد ميندي، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.





علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على قضية اختفاء الكؤوس من مقر اتحاد الكرة المصري.

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