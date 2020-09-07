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رياضة

حسن مصطفى: أرفض الحديث عن عدم دعوة رئيس الزمالك لقرعة المونديال

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:44 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
قال حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه وجه الدعوة إلى حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة السابق، لحضور القرعة، بصفته رمزًا رياضيًا، وهو في الأصل زملكاوي.

وأضاف حسن مصطفي في تصريحات لبرنامج  «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن حديثه عن منتخب مصر عام 2001 كان شهادة على تميز الفراعنة التاريخي، مؤكدا أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك وقتها، أكد له عقب المباراة على مدى الصعوبة التي واجهها منتخب بلاده للفوز بالمباراة، ليرد عليه ممازحًا بتصريحات عن الرئيس السابق مبارك، التي فُسرت بشكل خاطئ على أنه تمت مطالبته بتفويت اللقاء.
وعن دعوة الثنائي محمود الخطيب، وحسن حمدي، لقرعة المونديال، قال: “دعوت شخصيات أصحاب سمات شخصية، ورموز رياضية فى مصر وإفريقيا، ومن حقي كرئيس دعوة أي شخص لحضور القرعة، ولا يوجد أي مشكلة في ذلك، وأرفض الحديث عن عدم دعوة مرتضى منصور رئيس الزمالك”.

وتابع: “حسن حمدي والخطيب من رموز الرياضة في مصر وإفريقيا، وتجمعني بهما صداقة، لذلك وجهت لهما الدعوة، لم أوجهها لهما بصفتهما الرياضية، وإلا كنت سأدعو وقتها العديد من نجوم الرياضة في مصر”.
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