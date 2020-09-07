لا إصابات حتى الآن.. محافظ البحر الأحمر يكشف تطورات السيول.. فيديو

قال عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن موسم السيول يبدأ في شهر أكتوبر من كل عام ولكن هذا العام جاء مبكرا، متابعا: المحافظة لتقوم بإعداد تجارب للتعامل مع السيول بصفة مستمرة.





وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن بالأمس حدثت عاصفة ترابية على طريق سفاجا وبالفعل تم غلق الطريق بالتعاون مع المرور.





وفيما يخص طريق سفاجا سوهاج، أوضح أن الطريق حدث به سيل فوق متوسط أثرت على انهيار ما يقارب من كيلو متر من الطريق وبالفعل تم غلق الطريق.





واسترسل: هيئة الطرق والكباري توجهت إلي الطريق من أجل عمل تحويل للطرق المرورية، مشددا على أن المحافظة على أتم الاستعداد لمواجهة موسم السيول.





وتابع: الأمطار والسيول بتصبح أشد عادة في شهر أكتوبر، معقبا: بيتم التنسيق مع المنطقة الجنوبية العسكرية تحسبا لحدوث أي مشاكل.

وذكر أن طريق من الشيخ فضل من رأس غارب يربط بين البحر الأحمر ومحافظة المنيا، وقعت أمطار غزيرة، معقبا: سلسلة جبال الجلالة يحدث فيها تكوين للمياه، وبدأت الخامسة انحدار شديد للمياه في نطاق البحر الأحمر، وبناء على هذا تم إخلائه المكان بالكامل، وإغلاق محطة البنزين به.



