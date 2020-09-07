AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لا إصابات حتى الآن.. محافظ البحر الأحمر يكشف تطورات السيول.. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:13 ص
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
Advertisements
اسراء صبري
قال عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن موسم السيول يبدأ في شهر أكتوبر من كل عام ولكن هذا العام جاء مبكرا، متابعا: المحافظة لتقوم بإعداد تجارب للتعامل مع السيول بصفة مستمرة.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن بالأمس حدثت عاصفة ترابية على طريق سفاجا وبالفعل تم غلق الطريق بالتعاون مع المرور.

وفيما يخص طريق سفاجا سوهاج، أوضح أن الطريق حدث به سيل فوق متوسط أثرت على انهيار ما يقارب من كيلو متر من الطريق وبالفعل تم غلق الطريق.

واسترسل: هيئة الطرق والكباري توجهت إلي الطريق من أجل عمل تحويل للطرق المرورية، مشددا على أن المحافظة على أتم الاستعداد لمواجهة موسم السيول.

وتابع: الأمطار والسيول بتصبح أشد عادة في شهر أكتوبر، معقبا: بيتم التنسيق مع المنطقة الجنوبية العسكرية تحسبا لحدوث أي مشاكل.
 
وذكر أن طريق من الشيخ فضل من رأس غارب يربط بين البحر الأحمر ومحافظة المنيا، وقعت أمطار غزيرة، معقبا: سلسلة جبال  الجلالة يحدث فيها تكوين للمياه، وبدأت الخامسة انحدار شديد للمياه في نطاق البحر الأحمر، وبناء على هذا تم إخلائه المكان بالكامل، وإغلاق محطة البنزين به.

وأشار إلى أن السيول لا تؤثر على الطريق الرئيسى من الزعفرانة إلى الغردقة، والأمور مستقرة ولا يوجد حوادث، نعمل على أقصى توقع للسيول، لافتا إلى أنه لا يوجد أي إصابات أو حوادث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العامة للمياه الجوفية تستمر فى تجهيز مخر وادى العمبجى للسيول بالقصير

السيول تغلق عدة طرق بالبحر الأحمر.. ورفع درجات الاستعداد|شاهد

الأرصاد: انخفاض حدة الأمطار والسيول على بعض المناطق بداية من الاثنين

الأرصاد: فصل الخريف بدأ مبكرًا هذا العام.. فيديو

محافظ البحر الأحمر:تم إغلاق طريق الشيخ فضل - قنا بسبب السيول.. فيديو

محافظ البحر الأحمر: السيول فوق المتوسط.. وفتح جميع الطرق باستثناء الشيخ فضل - قنا.. فيديو

ترشيحاتنا

صيف حار جدا .. ليلى علوى تشعل إنستجرام فى 30 يوما

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي

قرصنة وإجرام.. الخارجية الليبية تدين اعتداء مليشيات الوفاق على قافلة مساعدات أممية

أهم الأخبار.. الصحة: تسجيل 151 حالة جديدة بـ كورونا و19 وفاة.. إحالة سيدة المحكمة للمعاش.. والأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار وموعد انتهائها

متحدث النيابة الإدارية: إحالة المستشارة نهى الإمام للمعاش ليست عقوبة

40 جنيها للمتر .. أحمد السجيني: الحكومة تعهدت أمام البرلمان بتحصيل 100 مليار جنيه .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مذيع يشق الكمامة نصفين على الهواء.. ويوجه رسالة غريبة للمستمعين

من 8 مكونات.. هاني الناظر يوصي بطبق لا يمكن الاستغناء عنه أبدا

بشورت أصفر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بمهرجان البندقية السينمائي