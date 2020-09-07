الحاجة بخيتة: الحمدلله صحتي في تحسن وأجريت كل التحاليل اللازمة.. فيديو

قالت الحاجة بخيتة، التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجها، إنها من محافظة سوهاج مركز البلينا وجاءت الى القاهرة منذ 50 عاما.





وأضافت الحاجة بخيتة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن صحتها فى تحسن وأجريت كل التحاليل والأشعة اللازمة.





وتابعت الحاجة بخيتة أنه تم توفير كل الاحتياجات اللازمة في المستشفى والرعاية اللازمة.





وأوضحت الحاجة بخيتة أن لديها ولدين وثلاثة بنات، مشيرة إلى انها عندما كانت تذهب الى المستشفى يقولون لها العلاج غير متاح حاليا بسبب فيروس كورونا.





واستكملت: "أنا قلت يا لهوي.. عملت أيه يا أمي علشان يقول هاتوا الحاجة دي"، منوهة بأن الرئيس استمع لكل مطالبها، وقال لها "أنا الرئيس طلباتك ايه أنتي طالعة ليه؟".