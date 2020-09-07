AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الحاجة بخيتة: الحمدلله صحتي في تحسن وأجريت كل التحاليل اللازمة.. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:38 ص
الحاجة بخيته
الحاجة بخيته
Advertisements
محمد حليم قنديل
قالت الحاجة بخيتة، التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجها، إنها من محافظة سوهاج مركز البلينا وجاءت الى القاهرة منذ 50 عاما.

وأضافت الحاجة بخيتة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن صحتها فى تحسن وأجريت كل التحاليل والأشعة اللازمة.

وتابعت الحاجة بخيتة أنه تم توفير كل الاحتياجات اللازمة في المستشفى والرعاية اللازمة.

وأوضحت الحاجة بخيتة أن لديها ولدين وثلاثة بنات، مشيرة إلى انها عندما كانت تذهب الى المستشفى يقولون لها العلاج غير متاح حاليا بسبب فيروس كورونا.

واستكملت: "أنا قلت يا لهوي.. عملت أيه يا أمي علشان يقول هاتوا الحاجة دي"، منوهة بأن الرئيس استمع لكل مطالبها، وقال لها "أنا الرئيس طلباتك ايه أنتي طالعة ليه؟".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يكلف بعلاج 3 أطباء و3 أطفال على نفقة الدولة

باكيا على الهواء.. مريض سمنة مفرطة يشكر الرئيس بعد الاستجابة له.. فيديو

نقابة كتاب مصر تتكفل بعلاج أمجد ريان وأشرف عتريس

بعد توجيهات السيسي.. السيدة بخيتة تشكر الرئيس على مساعدتها

السيدة بخيتة: الرئيس أول ما شافنى فى الشارع قال "هاتوا الحاجة دى"..فيديو

الرئيس أمر بعلاجها | أحمد موسى للسيدة بخيتة: ربنا يديكي الصحة

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. الصحة: تسجيل 151 حالة جديدة بـ كورونا و19 وفاة.. إحالة سيدة المحكمة للمعاش.. والأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار وموعد انتهائها

خلاص إفراج .. محمود كهربا يعود للتدريبات الجماعية

وزير التعليم يعلن قراراته النهائية بشأن العام الدراسي الجديد غدا

الدوري المصري| الجونة يتغلب على بيراميدز 2 - 1

هل يجوز إخراج النقوط صدقة للمتوفى؟ الإفتاء توضح

دعابة.. كيف تورط حسن مصطفى في الإساءة للرئيس الراحل حسنى مبارك ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مذيع يشق الكمامة نصفين على الهواء.. ويوجه رسالة غريبة للمستمعين

من 8 مكونات.. هاني الناظر يوصي بطبق لا يمكن الاستغناء عنه أبدا

بشورت أصفر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بمهرجان البندقية السينمائي