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اقتصاد

اليوم.. المالية تطرح سندات خزانة بـ7 مليارات جنيه

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:36 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تطرح وزارة المالية اليوم الإثنين، سندات خزانة لاستحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات جنيه.

قالت الوزارة في تقرير صادر عنها، إنه من المقرر بيع سند خزانة لاستحقاق 5 سنوات بقيمة 3.5 مليارات جنيه و استحقاق 10 سنوات بنفس قيمة الاستحقاق الأول.

وتسعي الوزارة لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة من خلال الإقتراض بآلية أدوات الدين المحلي.

وتستهدف وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري طرح أدوات دين بقيمة 45.5 مليار جنيه علي مدار 3 عطاءات دورية، تم طرح منها 19 مليار جنيه أمس الأحد في صورة أجلي 91 و 266 يوما.

ومع طرح الوزارة اليوم لاستحقاقي خزانة يتبقي لها طرحا واحد بقيمة 19.5 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.

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