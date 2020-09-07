اليوم.. المالية تطرح سندات خزانة بـ7 مليارات جنيه





قالت الوزارة في تقرير صادر عنها، إنه من المقرر بيع سند خزانة لاستحقاق 5 سنوات بقيمة 3.5 مليارات جنيه و استحقاق 10 سنوات بنفس قيمة الاستحقاق الأول.









وتستهدف وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري طرح أدوات دين بقيمة 45.5 مليار جنيه علي مدار 3 عطاءات دورية، تم طرح منها 19 مليار جنيه أمس الأحد في صورة أجلي 91 و 266 يوما.





ومع طرح الوزارة اليوم لاستحقاقي خزانة يتبقي لها طرحا واحد بقيمة 19.5 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.