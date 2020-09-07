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رياضة

إسماعيل يوسف: كارتيرون قرر تصعيد 7 لاعبين من الناشئين بسبب الإصابات

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:44 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة الزمالك أن كارتيرون يواجه ضغط مبارايات والعديد من الإصابات لذلك قرر تصعيد عدد من الناشئين.

وقال إسماعيل يوسف عبر قناة أون "تايم سبورتس 2" : "ضغط المباريات في الدوري والإصابات سيتسبب في عدم وجود لاعبين للأهلي والزمالك لخوض بطولة إفريقيا".

وأضاف: "توقعنا حدوث هذه الإصابات في الفريق لأننا بعد مباراتين سنكون لعبنا 11 مباراة في 36 يوما وهذا عدد ضخم في فترة قصيرة".

وأكمل: "باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق كان يتوقع وقوع الإصابات لذلك قرر تصعيد 7 ناشئين للفريق الأول".

وتابع: "الجهاز الفني الآن يعمل على تجهيز اللاعبين لنصف نهائي إفريقيا".

وأفصح "تم حجز فندق إقامة الزمالك في المغرب وملاعب التدريب وانتهينا من كافة الأمور التنظيمية لمواجهة الرجاء".
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