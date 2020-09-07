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اقتصاد

البنك المركزي اليمني يشارك في اجتماع تشاوري حول تحديات الاستقرار المالي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
البنك المركزي اليمني
البنك المركزي اليمني
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وكالات
شارك البنك المركزي اليمني بوفد برئاسة نائب محافظ البنك شكيب حبيشي، عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماع التشاوري على مستوى نواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي نظمه صندوق النقد العربي، حول (تحديات الاستقرار المالي في الاقتصادات العربية لمرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد).


وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إنهُ جرى خلال الاجتماع استعراض أثر جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاع المالي في الدول العربية، وتقييم نقاط الضعف الرئيسة والتحديات الراهنة إلى جانب المخاطر النظامية في المنطقة، كما نوقش انخفاض قيمة الأصول ومخاطر ضغوط السيولة (بالعملة المحلية والأجنبية).

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة الدروس المستفادة من التدخلات الأخيرة التي تبنتها السياسات المتعلقة بالقطاع المالي خلال الأزمة الحالية، وقضايا تحقيق التوازن في الدعم بين الاقتصاد والبنوك، والحد من المخاطر الأخلاقية والحفاظ على الاستقرار المالي والرقابة الاحترازية الجزئية والكلية.

ووضع المشاركون في الاجتماع التصورات والخطط المستقبلية حول تطوير النظام الآلي المصرفي وأتمتة العمليات المصرفية لضمان الاستقرار المالي في ظل الظروف الراهنة.

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