بسعر 519 ألف سعر بيجو 3008 في السوق المصري



أما بالنسبة لطول السيارة فيبلغ طول 4.4 متر وعرض 1.8 متر وارتفاع بواقع 1.6 متر ، بالإضافة إلى حقيبة تتسع إلى 520 لتر ، كما تتوفر في السيارة ايرباج امامي واجنبي وستائر هوائية وفرامل بالإضافة إلى نظام الثبات الالكتروني ومساعد الطرق المرتفعة والمنحدرة مع كشافات ضباب أمامية وخلفية ومثبت للسرعة وعجلات 18 بوصة.



وتحتوي السيارة على حساسات للركن في الامام ، واخلف وإضاءة داخلة خاصة ، ومصابيح خلفية ليد ، وكاميرا خلفية ، ونظام ذكي لركن السيارة ، ونظام ستارت ستوت للمحرك ، وضبط أوتوماتيكي ،يترواح سعر السيارة في السوق المصري الفئة الاولي من 519 ألف جنيه اما الفئة الثانية 559 ألف جنيه.









تم طرح بيجو 3008 الجديدة موديل 2021 في مصر في الأيام الاخبرة ، وهي السيارة التي تم ارتفاع سعرها بمعدل نسبي مع ارتفاع سعر الصرف لليورو ، بالإضافة إلى أن السيارة موديل هذه السنة .وتتميز السيارة في مصر محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 165 حصان ، وعزم دوران 240 نيوتن ، كما تنقل القوة للعجلات الامامية للسيارة التي يمكنها التسارع إلى 100 كم في الساعة 8.9 ثانية مع استهلاك السيارة وقود بنسبة 6 لتر لكل 100 كم.