AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بسعر 519 ألف سعر بيجو 3008 في السوق المصري

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:00 ص
بيجو 3008
بيجو 3008
Advertisements
أماني نوار
تم طرح بيجو 3008 الجديدة موديل 2021 في مصر في الأيام الاخبرة ، وهي السيارة التي تم ارتفاع سعرها بمعدل نسبي مع ارتفاع سعر الصرف لليورو ، بالإضافة إلى أن السيارة موديل هذه السنة .

وتتميز السيارة في مصر محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 165 حصان ، وعزم دوران 240 نيوتن ، كما تنقل القوة للعجلات الامامية للسيارة التي يمكنها التسارع إلى 100 كم في الساعة 8.9 ثانية مع استهلاك السيارة وقود بنسبة 6 لتر لكل 100 كم.

أما بالنسبة لطول السيارة فيبلغ طول 4.4 متر وعرض 1.8 متر وارتفاع بواقع 1.6 متر ، بالإضافة إلى حقيبة تتسع إلى 520 لتر ، كما تتوفر في السيارة ايرباج امامي واجنبي وستائر هوائية وفرامل  بالإضافة إلى نظام الثبات الالكتروني ومساعد الطرق المرتفعة والمنحدرة مع كشافات ضباب أمامية وخلفية ومثبت للسرعة وعجلات 18 بوصة.

وتحتوي السيارة على حساسات للركن في الامام ، واخلف وإضاءة داخلة خاصة ، ومصابيح خلفية ليد ، وكاميرا خلفية ، ونظام ذكي لركن السيارة ، ونظام ستارت ستوت للمحرك ، وضبط أوتوماتيكي ،يترواح سعر السيارة في السوق المصري الفئة الاولي من  519  ألف جنيه اما الفئة الثانية 559 ألف جنيه.
 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمبلغ 41 ألف جنيه.. تراجع جديد في أسعار ألفا روميو Viloce 2020

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

سعر ومواصفات السيارة بروتون بريفي proton preve اليوم في مصر .. صور

أسعار السيارة سكودا اوكتافيا 2020

بسعر يبدأ 131 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات صيني زيرو في مصر

بـ 2 مليون و225 ألفا.. سعر سيارة بي إم دبليو X6 في مصر ..صور

ترشيحاتنا

محاولة اغتيال إمام الحرم المكي.. ورب البيت ينجيه بأعجوبة.. صور

صابرين تهنئ زوجها بعيد ميلاده: انت الطبطبة اللي بجد

بشورت أصفر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بمهرجان البندقية السينمائي

صيف حار جدا .. ليلى علوى تشعل إنستجرام فى 30 يوما

بإطلالة شبابية روجينا تبهر متابعيها بالجينز والجمهور: يا عمري

بعد الكشف عن سبب عدم زواجها.. 10 صور لـ منة شلبى تثير الجدل.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة اشتعال طائرة في الهواء.. والذعر يصيب الركاب

محاولة اغتيال إمام الحرم المكي.. ورب البيت ينجيه بأعجوبة.. صور

شاهد.. مذيع يشق الكمامة نصفين على الهواء.. ويوجه رسالة غريبة للمستمعين