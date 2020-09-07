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منوعات

كلمات شائعة في اللغة الإنجليزية تنطق بشكل خاطئ.. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
كلمات شائعة في اللغة
كلمات شائعة في اللغة الإنجليزية تنطق بشكل خاطيء
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يارا زكريا .. عدسة نور المصري
كشف محمد أيمن، مؤثر سوشيال ميديا وخبير في تعليم اللغة الإنجليزية، عن أبرز الكلمات الشائعة في اللغة الإنجليزية التي تنطق بشكل خاطيء.

وقال " أيمن" في فيديو مسجل مع " صدى البلد" إن من هذه الكلمات:Data,Congratulation,Comfortable,Orange,Education
 ‏individual".


وواصل خبير اللغة الإنجليزية: " كذلك :" asked, ‏social media, twitter , ‏youtub, ‏compute, Description". 

صنف محمد 3 مرات من مؤثري السوشيال ميديا ، و أصبح من مؤلفي كتب خارجية معروفة في تعليم الإنجليزية، كما يدرس لطالب الثانوية العامة، ويلقى العديد من المحاضرات التعليمة والتحفزية للشباب في الجامعات
 
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