كلمات شائعة في اللغة الإنجليزية تنطق بشكل خاطئ.. فيديو

كشف محمد أيمن، مؤثر سوشيال ميديا وخبير في تعليم اللغة الإنجليزية، عن أبرز الكلمات الشائعة في اللغة الإنجليزية التي تنطق بشكل خاطيء.
وقال " أيمن" في فيديو مسجل مع " صدى البلد" إن من هذه الكلمات: " Data,Congratulation,Comfortable,Orange,Education
individual".
وواصل خبير اللغة الإنجليزية: " كذلك :" asked, social media, twitter , youtub, compute, Description".
صنف محمد 3 مرات من مؤثري السوشيال ميديا ، و أصبح من مؤلفي كتب خارجية معروفة في تعليم الإنجليزية، كما يدرس لطالب الثانوية العامة، ويلقى العديد من المحاضرات التعليمة والتحفزية للشباب في الجامعات.