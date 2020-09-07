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أخبار العالم

٢٢ يوما دون إصابات محلية.. الصين تسجل ١٢ إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:44 ص
٢٢ يوما دون إصابات
٢٢ يوما دون إصابات محلية.. الصين تسجل ١٢ إصابة جديدة بكورونا
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شريف سيد
أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل ١٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩" جميعها قادمة من الخارج.
وقالت السلطات الصينية، إنه بذلك تكون قد سجلت ٢٢ يوما متتاليا دون تسجيل أي اصابات بكورونا محلية.
وبذلك يكون اجمالي الاصابات التي تم إعلانها في الصين ٨٥ ألفا و١٣٤ إصابة و٤٦٣٤ حالة وفاة.
وقالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس سارس كوفيد 2 لم يتغير أو يتحور حتى الآن، مؤكدة أن نفس التركيبة الجينية للفيروس هى نفسها، ولكنه تغير بعض التغيرات البسيطة. ‏Project Agora Advertising
وأضافت الدكتورة  مها طلعت، خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر2"، أن قوة الفيروس واحدة وتركيبته الجينية واحدة، موضحة أن فيروس كورونا لم يتغير منذ بداية انتشاره وحتى اليوم.
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