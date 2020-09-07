أفضل 3 سيارات سيدان في السوق المصري.. صور

هي سيارة صغيرة مميزة ولها محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر و 152 حصان وللسيارة عجلات فولاذية بقياس 16 إنش











للسيارة تصيميم راق ومريح ومحركها رباعي الإسطوانات ، بسعة 2.5 لتر ، بقوة 186 حصان وللمقاعد الامامية خاصية التسخين والتبريد والتعديل كهربائيا .









تعد السيارة الصغيرة أو ماتسمي بسيارة السيدان هي الاكثر شيوعا في عالمنا، وهيسيارات منخفضة الأرتفاع تحافظ على قرب السائق من الأرض ، وتعطي السيارات الصغيرة للسائق الشعور بالأمان .كما تمتلك سيارات السيدان أيضا مزايا أفضل للتحكم في السرعة واستهلاك اقل للوقود ، وتركز سيارات السيدان على آداء السيارة على خلاف السيارات ذات الدفع الرباعي التي تركز على الإضافات وقوة ومتانة السيارةوتعتبر السيارات السيدان هي مثالية للمناطق المزدحمة ولأصحاب الميزانية القليلة ، كما انها سيارة مناسبة للطرق الصعبة ، وفي هذا التقرير نبرز أشهر السيارات السيدان والمحببة للمستهلك المصريسوبارو أمبريزامازدا 3هوندا سيفيكتعتبر هوندا سيفيك هي من أفض ل السيارات الصغيرة حاليا ، وهي سيارة واسعة من الداخل وفيها الكثير من المواصفات المميزة ، وذلك مثل التحذير عند مغادرة المسار والمساعدة للحفاظ على مسار القيادة .