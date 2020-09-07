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سيارات

أفضل 3 سيارات سيدان في السوق المصري.. صور

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:06 ص
سيارات سيدان
سيارات سيدان
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أماني نوار
تعد السيارة الصغيرة أو ماتسمي بسيارة السيدان هي الاكثر شيوعا في عالمنا، وهيسيارات منخفضة الأرتفاع تحافظ على قرب  السائق  من الأرض ، وتعطي السيارات الصغيرة للسائق الشعور  بالأمان .

كما تمتلك سيارات السيدان أيضا مزايا أفضل للتحكم في السرعة واستهلاك  اقل للوقود ، وتركز سيارات السيدان على آداء السيارة على خلاف السيارات ذات الدفع الرباعي التي تركز على الإضافات وقوة ومتانة السيارة

وتعتبر السيارات السيدان هي مثالية للمناطق المزدحمة ولأصحاب  الميزانية القليلة ، كما انها سيارة مناسبة للطرق الصعبة ، وفي هذا التقرير نبرز أشهر السيارات السيدان والمحببة للمستهلك المصري

سوبارو أمبريزا
هي سيارة صغيرة مميزة ولها محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر و 152 حصان وللسيارة عجلات فولاذية بقياس 16 إنش


مازدا 3
للسيارة تصيميم راق ومريح ومحركها رباعي الإسطوانات ، بسعة 2.5 لتر ، بقوة 186 حصان وللمقاعد الامامية خاصية التسخين والتبريد والتعديل كهربائيا .


هوندا سيفيك
تعتبر هوندا سيفيك هي من أفض ل السيارات الصغيرة حاليا ، وهي سيارة واسعة من الداخل وفيها الكثير من المواصفات المميزة ، وذلك  مثل التحذير عند مغادرة المسار والمساعدة للحفاظ على مسار القيادة .



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