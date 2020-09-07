للعروسة.. خطوات بسيطة للحصول على بشرة مثالية

2/ تجفيفه بطريقة ( الطبطة ) اي برفق وليس فرك الوجه بالبشكير بقسوة

3/ أخذ قطعة صغيرة من الثلج ( مكعب صغير )

وتدليك البشرة فيه قليلا ..

والافضل ان يكون مكعب الثلج خليط بين الماء وبضع قطرات من ماء الورد ..

4/ ثم نعيد تجفيف البشرة مرة أخرى

5/ وضع الواقي الشمسي إن كنت تريد الخروج من المنزل .

او استخدام كريم مرطب خاص بنوع بشرتك اذا كنت تريد البقاء في المنزل.

6/ شرب كوب ماء كامل فهو مهم جدا لترطيب البشرة و الحفاظ عليها من الجفاف.