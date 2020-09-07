أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أغرب 5 تطبيقات في 2020.. وأفضل هواتف أوبو في الكاميرات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
تعتبر شركة أوبو من أفضل الشركات التى تنتج هواتف أندرويد في الفترة الحالية سواء في فئة الفلاج شيب أو الهواتف المتوسطة، ومن أكثر ما يميز هذه الهواتف البطارية ذات السعة الكبيرة وسرعة الشحن و كذلك الكاميرات فائقة الدقة التى تقوم بتقديم صورة مثالية في الإضاءة الليلة، وفي الفترة الأخيرة قدمت أوبو هواتف بقدرات خارقة في الكاميرات مثل هاتف Oppo Find X2 Pro .
تعتبر الهواتف الذكية بمثابة حافظة لكل ملفاتنا المهمة سواء الخاصة بالعمل أو الدراسة والكتب وغيرها من الوثائق الشخصية، فإلى جانب النسخ الورقية نحتفظ بنسخة أخرى على الخدمات السحابية على الإنترنت مثل Google Drive أو iCloud.
منذ فترة، أصدرت شركة جوجل النسخة التجريبية لنظام التشغيل الجديد لديها Android 11 أندرويد 11 ، والذى من المفترض أن يصدر قريبا، حيث يحتوى على العديد من الميزات الجديدة والمفيدة لمستخدمي هواتف أندرويد ، ورغم ذلك فإن نظام التشغيل أندرويد 10 يحتوى على العديد من الميزات الغير معروفة لدى الكثيرين.
من المعروف أن تطبيق iMessage لهواتف آيفون من أفضل تطبيقات المراسلة أمانا وأكثرها حفاظا على خصوصية المستخدمين لما تقوم به شركة آبل من توفير للحماية لعملائها حيث أنه من ضمن النظام الأساسي ل iOS ، ولكن حذرت تقارير حديثة من استخدام التطبيق.
أكدت شركة إل جى موعد الإعلان عن هاتفها LG Wing ثنائى الشاشة والقابل للدوران على شكل حرف T ، والذى سيأتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G حيث من المقرر أن يأتى رسميا في يوم 14 سبتمبر الجارى.
ماذا لو كان حفل إطلاق آيفون 12 بعد 72 ساعة من الآن ؟ لعله أبرز سؤال على لسان حال الملايين من عشاق آبل ومنتجاتها حول العالم، خاصةً مع إقتراب الميعاد التقليدي لطرح أيقونة الشركة الأمريكية الأبرز على مدار تاريخها آيفون، الذى اعتاد مسؤولى الشركة طرحه فى 10 سبتمبر من كل عام.
أطلق تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatsApp، عددا من التحديثات خلال العام الجاري 2020، وعلى مدار الأشهر الثمانية الماضية، استخدمنا العديد من الميزات والوظائف، ولعل من أبرزها الميزة الأكثر شيوعا الوضع الداكن Dark Mode، ومجموعة الملصقات المتحركة، ودعم مشاركة المزيد من الأشخاص في مكالمات الفيديو الجماعية.
نتصادف يوميا بمئات التطبيقات الجديدة و الغريبة الموجودة على متجرى تطبيقات جوجل وآبل، وضمن التطبيقات التى نقوم بتحميلها تطبيقات تتعلق بالألعاب، بالإضافة إلى تطبيقات التعديل على الصور وللتغلب على الفيروسات وغيرها.
كشفت تسريبات أول صور لشكل وتصميم هاتف LG K52 الذى ستصدره شركة إل جى قريبا بسعر رخيص ، وذلك بعد إطلاق هاتف LG K31 والتى أتى ببطارية سعة 3000 مللي أمبير ومعالج من نوع Helio P22 .
يبدو أن العام الحالى 2020 هو نقطة فاصلة فى تغيير خريطة العالم السياسية لصالح الصين التى قد بدأت في السيطرة تدريجيا على واحدة من أهم التقنيات في العالم وهى تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.
في عرض غريب، قامت شركة فيسبوك Facebook بالإعلان عن دفع مبالغ تتراوح بين عشرة وعشرين دولارا أمريكيا للأسبوع الواحد لمن يقوم بغلق حسابه من المستخدمين على موقعى فيسبوك وانستجرام لفترة تتراوح بين أسبوع وستة أسابيع من الآن وحتى قبل شهر نوفمبر المقبل.
كشفت أحدث التسريبات عن بعض المواصفات الأولية لإصدارات الجيل القادم من هواتف سامسونج من سلسلة Galaxy S، المنتظر طرحها العام المقبل والتي ستضم هاتفان هم Galaxy S21 و Galaxy S20+.