أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أغرب 5 تطبيقات في 2020.. وأفضل هواتف أوبو في الكاميرات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.

أفضل هواتف أوبو في الكاميرات في 2020

تعتبر شركة أوبو من أفضل الشركات التى تنتج هواتف أندرويد في الفترة الحالية سواء في فئة الفلاج شيب أو الهواتف المتوسطة، ومن أكثر ما يميز هذه الهواتف البطارية ذات السعة الكبيرة وسرعة الشحن و كذلك الكاميرات فائقة الدقة التى تقوم بتقديم صورة مثالية في الإضاءة الليلة، وفي الفترة الأخيرة قدمت أوبو هواتف بقدرات خارقة في الكاميرات مثل هاتف Oppo Find X2 Pro



للحفاظ على بياناتك المهمة على هاتفك.. 5 نصائح عليك اتباعها

تعتبر الهواتف الذكية بمثابة حافظة لكل ملفاتنا المهمة سواء الخاصة بالعمل أو الدراسة والكتب وغيرها من الوثائق الشخصية، فإلى جانب النسخ الورقية نحتفظ بنسخة أخرى على الخدمات السحابية على الإنترنت مثل Google Drive أو iCloud.

إل جى تكشف موعد إطلاق هاتفها LG Wing ثنائي الشاشة

أكدت شركة إل جى موعد الإعلان عن هاتفها LG Wing ثنائى الشاشة والقابل للدوران على شكل حرف T ، والذى سيأتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G حيث من المقرر أن يأتى رسميا في يوم 14 سبتمبر الجارى.



ماذا لو كان حفل إطلاق آيفون 12 بعد 72 ساعة من الآن ؟

ماذا لو كان حفل إطلاق آيفون 12 بعد 72 ساعة من الآن ؟ لعله أبرز سؤال على لسان حال الملايين من عشاق آبل ومنتجاتها حول العالم، خاصةً مع إقتراب الميعاد التقليدي لطرح أيقونة الشركة الأمريكية الأبرز على مدار تاريخها آيفون، الذى اعتاد مسؤولى الشركة طرحه فى 10 سبتمبر من كل عام.





مفاجأة من واتساب.. 4 ميزات جديدة تصل إلى هاتفك قريبا

أطلق تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatsApp ، عددا من التحديثات خلال العام الجاري 2020، وعلى مدار الأشهر الثمانية الماضية، استخدمنا العديد من الميزات والوظائف، ولعل من أبرزها الميزة الأكثر شيوعا الوضع الداكن Dark Mode، ومجموعة الملصقات المتحركة، ودعم مشاركة المزيد من الأشخاص في مكالمات الفيديو الجماعية.











