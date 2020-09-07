إزاي تسوق العربية المانيوال

قبل قيادة السيارة العادية يجب التعرف على أجزائها ، وضبط كافة القطع بشكل مريح للسائق ثم البدء بالقيادة ، وفيما نستعرض قيادة السيارة العادية.
- اضغط باستخدام القدم اليسرى على دواسة القابض أو ما يعرف بالكلاتش قبل البدء بتشغيل السيارة.
- اضغط بالقدم اليمنى على الفرامل أما في حال كانت فرامل.
- اما في حال كانت فرامل اليد الهاند بريك فلا جاع للدوس على دواسة الفرامل .
- يجب أن تكون سرعة دوران المحرك 1.500 -2.000 دورة في الدقيقة ،وإذا كانت خلاف ذلك فستنطفى السيارة .
- ابعاد القدم اليمني عن الفرامل ببطىء ، وعند هذه النقطة تبدأ السيارة بالتحرك .
- عند التحرك يجب الدوس بشكل خفيف على دوّاسة البنزين.
- عندما تصل سرعة المحرك إلى 3.000 دورة في الدقيقة يتم الضغط على الكلاش ووضع السيارة على الغيار الثاني .
- ولكن في حال الحاجة للتوقف ، يجب الضغط على دواسة الفرامل ، والكلاش معا ، يجب تحريك التروس للغيار المحياد .
- اضغط باستخدام القدم اليسرى على دواسة القابض أو ما يعرف بالكلاتش قبل البدء بتشغيل السيارة.
- اضغط بالقدم اليمنى على الفرامل أما في حال كانت فرامل.
- اما في حال كانت فرامل اليد الهاند بريك فلا جاع للدوس على دواسة الفرامل .
- يجب أن تكون سرعة دوران المحرك 1.500 -2.000 دورة في الدقيقة ،وإذا كانت خلاف ذلك فستنطفى السيارة .
- ابعاد القدم اليمني عن الفرامل ببطىء ، وعند هذه النقطة تبدأ السيارة بالتحرك .
- عند التحرك يجب الدوس بشكل خفيف على دوّاسة البنزين.
- عندما تصل سرعة المحرك إلى 3.000 دورة في الدقيقة يتم الضغط على الكلاش ووضع السيارة على الغيار الثاني .
- ولكن في حال الحاجة للتوقف ، يجب الضغط على دواسة الفرامل ، والكلاش معا ، يجب تحريك التروس للغيار المحياد .