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سيارات

إزاي تسوق العربية المانيوال

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
السيارة المانيوال
السيارة المانيوال
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أماني نوار
قبل قيادة السيارة العادية يجب التعرف على أجزائها ، وضبط كافة القطع بشكل مريح للسائق ثم البدء بالقيادة ، وفيما نستعرض قيادة السيارة العادية.

-    اضغط باستخدام القدم اليسرى على دواسة القابض أو ما يعرف  بالكلاتش قبل البدء بتشغيل السيارة.
-    اضغط بالقدم اليمنى على الفرامل  أما في حال كانت فرامل.
-    اما في حال كانت فرامل اليد  الهاند بريك فلا جاع للدوس على دواسة الفرامل .
-    يجب أن تكون سرعة دوران المحرك 1.500 -2.000 دورة في الدقيقة ،وإذا كانت خلاف ذلك فستنطفى السيارة .
-    ابعاد القدم اليمني عن الفرامل ببطىء ، وعند هذه النقطة تبدأ السيارة بالتحرك .
-    عند التحرك يجب الدوس بشكل خفيف على دوّاسة البنزين.
-    عندما تصل سرعة المحرك إلى 3.000 دورة  في الدقيقة يتم الضغط على الكلاش ووضع السيارة على الغيار الثاني .
-    ولكن في حال الحاجة للتوقف ، يجب الضغط على دواسة الفرامل ، والكلاش معا ، يجب تحريك التروس للغيار المحياد .


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