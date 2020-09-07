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رياضة

كواليس جلسة النائب محمود عثمان بمجلس الإسماعيلي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:25 ص
صدى البلد
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نانسي القاضي
حرص المهندس محمود عثمان نائب مجلس النواب، على عقدجلسة مع مجلس ادارة النادي الاسماعيلي، برئاسة شقيقه المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، وذلك لوضع حلول سريعة لعودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمكانته الطبيعية.

وعلم موقع "صدى البلد" أن هناك أصوات داخل مجلس الإدارة طالبت الاطاحة بمحمد خلف مدير تعاقدات الفريق، بعد فشله في التعاقد مع صفقات جيدة طوال فترة توليه إدارة التعاقدات، ولتهدئة جماهير النادي الإسماعيلي الغاضبة، بسبب سوء نتائج الفريق.

وترددت أنباء حول اقتراب محمد وهبة نجم الإسماعيلي السابق من منصب مدير لجنة التعاقدات في حالة الإعلان عن توجيه الشكر لمدير التعاقدات الحالي داخل النادي.
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