جوانا حاجات حلوة.. أحمد فهمي يشيد بموقف جنش تجاه مؤمن زكريا

أشاد الفنان أحمد فهمي، بموقف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك بعدما ارتدى قميصًا عليه صورة مؤمن زكريا لاعب الأهلي والذي يعاني من إصابة قوية تسببت في غيابه الطويل عن الملاعب منذ فترة.





وقال أحمد فهمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل واحد بيحب فريقه ومتعصب له .. وميمنعش برضه من شوية التحفيل الصحي لما بنكسب بعض.. بس الصورة دي بتثبت قد إيه إحنا جوانا حاجات حلوة بنتجمع عليها رغم اختلاف انتماءاتنا .. شابوه جنش راجل .. وربنا يقومك بألف سلامة يا مؤمن".





وانتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.





وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الى 51 نقطة ويستمر في احتلال المركز الثاني، بينما يستفر طلائع الجيش عند النقطة 26 في المركز الثالث عشر.



