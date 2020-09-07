أمطار غزيرة في عز الحر.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين.





وأكدت على استمرار الطقس الحار الرطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا .





كما نوهت إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





أما على السواحل الشمالية نهارا يكون الطقس معتدلا نهارا لطيفا ليلا، مع وجود شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.





ويبقى الطقس شديد الحرارة نهارا على محافظات الصعيد لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا بعدة مناطق.



كما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصاحبها أمطار متوسطة تكون غزيرة رعدية أحيانا على مناطق متفرقة أحيانا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس.

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وحول درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية:





القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 30

شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26

جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30