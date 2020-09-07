AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أمطار غزيرة في عز الحر.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:27 ص
الطقس
الطقس
Advertisements
نورهان خفاجي
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين.

وأكدت على استمرار الطقس الحار الرطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا .

كما نوهت إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

أما على السواحل الشمالية نهارا يكون الطقس معتدلا نهارا لطيفا ليلا، مع وجود شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويبقى الطقس شديد الحرارة نهارا على محافظات الصعيد لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا بعدة مناطق. 

كما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصاحبها أمطار متوسطة تكون غزيرة رعدية أحيانا على مناطق متفرقة أحيانا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس.
اقرأ أيضا :

وحول درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24
السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 30
 شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26
جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.. والعظمى بالصعيد 40 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة رطب يصاحبه شبورة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على القاهرة والوجه البحري.. والعظمى بالصعيد 43 درجة

الأرصاد: الطقس غدا حار رطب يصاحبه أمطار خفيفة بمناطق متفرقة.. والقاهرة 36 درجة

الأرصاد: الطقس غدا حار رطب على الوجه البحري وأمطار خفيفة بالصعيد.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الرطوبة عالية.. الأرصاد تحذر من ارتفاع جديد في درجات الحرارة لمدة 48 ساعة

ترشيحاتنا

إزاي تعرف إنك بتنطق كلمات إنجليزي غلط؟.. خبير يجيب

جامعة الجلالة.. صرح تعليمي كبير يواكب جامعات فرنسا.. فيديو

شاهد.. الاحتفال بنجاح أغنية اختراع لـ تامر حسني والعسيلي

أهم الأخبار.. الصحة: تسجيل 151 حالة جديدة بـ كورونا و19 وفاة.. إحالة سيدة المحكمة للمعاش.. والأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار وموعد انتهائها

نذرت بذبح خروف فهل يجوز التبرع بثمنه للفقراء ؟ الإفتاء تجيب

تلف الرئة لا ينتهي.. أعراض تستمر مع مصابي كورونا لأشهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

المنطقة السكنية.. سبب غير متوقع لـ سرعة نفاد شحن بطارية الهاتف

تلف الرئة لا ينتهي.. أعراض تستمر مع مصابي كورونا لأشهر