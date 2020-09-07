AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تلقى عرضين من أوروبا .. يوسف البلايلي يصدم الأهلي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:54 ص
صدى البلد
Advertisements
مجدي سلامة
أكد والد الجزائري يوسف البلايلي لاعب نادي أهلي جدة السعودي أن إبنه تلقى عرضين من أوروبا بجانب النادي الأهلي لكن رغبته هي الإحتراف الخارجي. 

وقال والد البلايلي في تصريحات خاصة لصدى البلد : " إبني غير سعيد في النادي السعودي وقرر تغيير الأجواء والخروج عن الفريق رسميًا في الصيف القادم ".

وتابع : " لدينا 3 عروض رسمية وهم فياريال الإسباني ، أنقرة سبور التركي والنادي الأهلي المصري ، وندرس العروض الثلاثة في الوقت الحالي".

وعن القيمة المالية التي عرضها النادي الأهلي والتي تبلغ 2 مليون دولار المتداولة عبر التقارير الصحفية أضاف : " غير صحيحة بالمرة ، فلم أستطع الإعلان عن القيمة الحقيقية حاليًا ولكن الرقم المتداول خاطئ ".

وعن رغبة اللاعب أختتم : " رغبة ابني هي الإحتراف الخارجي ، حيث يٌفضل الوجهة الأوروبية كأولوية له وليس اللعب في إفريقيا كما يُشاع".

ويذكر أن البلايلي صاحب ال 28 عامًا قد توج مؤخرًا بلقب أفضل لاعب محليًا داخل القارة الإفريقية ، وذلك بعد تتويجه مع منتخب الجزائر بكأس الأمم الإفريقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقابل 2 مليون يورو .. يوسف البلايلي يوافق على الانتقال لـ النادي الأهلي

وافق على تخفيض الراتب.. تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي

أخبار الرياضة.. تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة في عز الحر.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

منحوس لـ ويجز تريند رقم 1 على اليوتيوب

أخبار الرياضة.. تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين

لم يحلم به صاحبه.. حمام سباحة ضخم يظهر فجأة في حديقة منزل نتيجة للأمطار.. فيديو

جوانا حاجات حلوة.. أحمد فهمي يشيد بموقف جنش تجاه مؤمن زكريا

لا تخطر على بالك.. 14 سببا وراء كثرة التبول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة السكنية.. سبب غير متوقع لـ سرعة نفاد شحن بطارية الهاتف

بعد تصدرها التريند.. شاهد أغرب إطلالات منة شلبي

صناعة الأواني الفخارية تلفظ أنفاسها الأخيرة في سوهاج.. وضعف التسويق والمعارض كلمة السر.. شاهد