تلقى عرضين من أوروبا .. يوسف البلايلي يصدم الأهلي

أكد والد الجزائري يوسف البلايلي لاعب نادي أهلي جدة السعودي أن إبنه تلقى عرضين من أوروبا بجانب النادي الأهلي لكن رغبته هي الإحتراف الخارجي.





وقال والد البلايلي في تصريحات خاصة لصدى البلد : " إبني غير سعيد في النادي السعودي وقرر تغيير الأجواء والخروج عن الفريق رسميًا في الصيف القادم ".





وتابع : " لدينا 3 عروض رسمية وهم فياريال الإسباني ، أنقرة سبور التركي والنادي الأهلي المصري ، وندرس العروض الثلاثة في الوقت الحالي".





وعن القيمة المالية التي عرضها النادي الأهلي والتي تبلغ 2 مليون دولار المتداولة عبر التقارير الصحفية أضاف : " غير صحيحة بالمرة ، فلم أستطع الإعلان عن القيمة الحقيقية حاليًا ولكن الرقم المتداول خاطئ ".





وعن رغبة اللاعب أختتم : " رغبة ابني هي الإحتراف الخارجي ، حيث يٌفضل الوجهة الأوروبية كأولوية له وليس اللعب في إفريقيا كما يُشاع".





ويذكر أن البلايلي صاحب ال 28 عامًا قد توج مؤخرًا بلقب أفضل لاعب محليًا داخل القارة الإفريقية ، وذلك بعد تتويجه مع منتخب الجزائر بكأس الأمم الإفريقية.