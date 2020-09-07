175 سنة سجن| استئناف جلسة تسليم مؤسس ويكيليكس بالمحكمة الجنائية في لندن

تستأنف جلسة تسليم مؤسس موقع ويكيليكس لتسريب الوثائق، جوليان أسانج، اليوم الاثنين، في المحكمة الجنائية المركزية في لندن، ومن المتوقع أن تبدأ الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش.
وكان من المقرر عقد جلسة الاستماع في 18 مايو، لكن فريق دفاع أسانج طلب إعادة تحديد موعدها وسط جائحة كورونا كوفيد 19
ومع ذلك، استبعدت المحكمة إطلاق سراحه بكفالة، على الرغم من المخاطر الكبيرة للإصابة بفيروس كورونا في السجن الذي يحتجز فيه.
وألقي القبض على أسانج في لندن في أبريل 2019 وحُكم عليه بالسجن لمدة 50 أسبوعًا
وفي عام 2012 لجأ داخل السفارة الإكوادورية لتجنب تسليمه إلى السويد، حيث واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي واحتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة.
ووجهت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام للمبلغ عن المخالفات 18 تهمة تتعلق بانتهاكات بموجب قانون التجسس.
وفي حالة إدانته بهذه التهم، يواجه مؤسس ويكيليكس ما يصل إلى 175 عامًا في السجن.