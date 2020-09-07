175 سنة سجن| استئناف جلسة تسليم مؤسس ويكيليكس بالمحكمة الجنائية في لندن

تستأنف جلسة تسليم مؤسس موقع ويكيليكس لتسريب الوثائق، جوليان أسانج، اليوم الاثنين، في المحكمة الجنائية المركزية في لندن، ومن المتوقع أن تبدأ الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش.









وكان من المقرر عقد جلسة الاستماع في 18 مايو، لكن فريق دفاع أسانج طلب إعادة تحديد موعدها وسط جائحة كورونا كوفيد 19









ومع ذلك، استبعدت المحكمة إطلاق سراحه بكفالة، على الرغم من المخاطر الكبيرة للإصابة بفيروس كورونا في السجن الذي يحتجز فيه.







