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محافظات

اليوم.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية اليوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر.
وتستمر فترة الانقطاع من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء.
وقالت الشركة إن انقطاع المياه يأتى نظرا لأعمال الغسيل الدورى لشبكات المياه بالكلور.
وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.
وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية لعدد من مشروعات المياه والصرف الصحى لدفع الأعمال والوقوف علي نسب التنفيذ.
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