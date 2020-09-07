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محمد جاد: السوق الياباني و الأسباني مهتمان بالسياحة الثقافية فى مصر

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:29 ص
الإعلامى محمد جاد
الإعلامى محمد جاد
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هاجر إبراهيم
قال الإعلامى محمد جاد، إن قرار وزارة السياحة والآثار بفتح المناطق الجديدة والمحافظات الجديدة وهى الأقصر وأسوان شجع الشركات السياحية فى فتح خطوط الاتصال مرة أخرى مع الأسواق السياحية الأجنبية.

وأضاف "جاد" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك سعيا على تدوير العجلة فى مصر كل يوم وسماع أخبار جديدة تفيد الحركة الإقتصادية فى مصر، موضحا أنه سياحيا هناك طلب حقيقى أن يكون هناك سياح موجودين، وتحديدا السوق الياباني و الأسبانى، واللذات يعتبران مهتمان بالسياحة الثقافية فى مصر.

وتابع أن النشاط الشاطئي والثقافى المصرى بدأ فى الرجوع إلى قيمته وأن يكون هناك تدفق مرة أخرى من السياح وتنتعش السياحة مرة أخرى، لافتا إلى أن غرف السياحة تكون على تواصل مع وزارة السياحة والآثار لتفعيل الضوابط التى تضمن أن يكون الجزء الصحي والوقائي على أكمل وجه فى أي موقع أثري.

وتابع أن السياحة الدولية قد عادت رسميا إلى محافظتى الأقصر وأسوان، معربا عن سعادته بذلك، لافتا إلى أن غرف السياحة تعنى لضبط وتطبيق الضوابط لضمان أن يكون الجزء الصحى والوثائقى على أكمل وجه.

وأكد أن الرحلات الجوية ستكون من خلال محافظة القاهرة فقط، ومنها يستطيع السائح أن ينتقل داخلها بحرية، وحتى إستئناف حركة الطيران في المحافظتين.
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