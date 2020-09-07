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رياضة

كورونا يحرم إدواردو من الاحتفال مع الهلال بلقب الدوري السعودي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:18 ص
إدواردو
إدواردو
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إسراء أشرف
أكد تقرير صحفي، سعودي، اليوم، الإثنين، أن حضور البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب الفريق السابق، والمنتقل حديثًا إلى شباب أهلي دبي، إلى الرياض، لحضور احتفال تتويج الفريق بالدوري، شبه مستحيل.

وأوضح مصدر لصحيفة "الرياضية": "اللاعب سيحتاج 7 أيام لعزل نفسه فور وصوله الرياض، وذلك ضمن التعليمات والبروتوكولات الموضوعة من قبل الجهات المسؤولة للوقاية من كورونا".

وستشمل المكافأة المالية التي سيحصل عليها لاعبو  فريق الهلال، بعد حسمهم بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قبل نهاية المسابقة بجولتين، إدواردو،  حيث ترى إدارة النادي أن اللاعب البرازيلي، ساهم بشكل كبير في نتائج الفريق خلال منافسات الدوري، واستطاع تسجيل 12 هدفًا في مرمى الفرق الأخرى.

يذكر أن، مكافأة الحصول على لقب الدوري تبلغ نحو 200 ألف ريال، يحصل عليها كل لاعب وفق معايير المشاركة مع الفريق في المباريات.
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