AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لمواكبة سوق العمل .. برنامجان جديدان في كلية علوم بنها

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:20 ص
عميد كلية العلوم
عميد كلية العلوم بجامعة بنها
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور لطفي ابراهيم أبو سالم عميد كلية العلوم بجامعة بنها عن بدء الدراسة هذا العام فى برنامجين جديدين بالساعات المعتمدة وهما الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية وعلوم المواد النانومترية وتطبيقاتها.

وأشار العميد إلى أن البرامج الجديدة تأتى فى إطار مواكبة تطورات سوق العمل من خلال خلق إطار علمي متميز لاكساب الطلاب المعلومات والمعارف اللازمة وإكسابهم المهارات الذهنية والمهنية المطلوبة لتحقيق الإطار المعرفي في البحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذين التخصصين الجديدين دور في الحياة وذات تأثير في القطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة مثل التكنولوجيا والطاقة والطب وغيرها.     
                                                           
وقال أبو سالم أن برنامج علوم المواد النانومترية وتطبيقاتها يوفر فرص عمل للخريجين فى مجالات إنتاج الطاقة وتخزينها ، مجال تصنيع الالكترونيات الدقيقة ، وصناعة المنسوجات والبوليمرات ، ومجال تصنيع الدواء ، وهندسة تكنولوجيا النانو ، وتحلية المياه.

أما البرنامج الثاني وهو الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية يوفر فرص عمل للخريجين فى مختبرات التحاليل الطبية ، ومصانع الأغذية ، ومصانع الكيماويات ، وشركات الأدوية ، ومجال البيئة ، المراكز البحثية المتخصصة.
لمواكبة سوق العمل .. برنامجان جديدان في كلية علوم بنها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة زويل تعلن عن فتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة

انتهاء امتحانات التخلفات بآداب عين شمس.. 22 أغسطس

عين شمس تطرح برنامجين جديدين بنظام الساعات المعتمدة.. وقيادات الجامعة: نسعى بقوة لإحداث نقلة نوعية للتعليم الجامعي الحكومي في مصر

شروط الالتحاق.. تعرف على برنامج التكنولوجيا الحيوية بعلوم حلوان

عبد الغفار يعلن عن منح دراسية في الجامعات الأهلية بالاتفاق مع البنك الأهلي

وزير التعليم العالي يعلن عن منح دراسية في الجامعات الأهلية الجديدة .. تغطية 100% من قيمة الرسوم الدراسية .. إعلان شروط وضوابط التقدم قريبا

ترشيحاتنا

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

10 فوائد للخيار تجعلك لا تتوقف عن تناوله

بعد قليل.. اللجان تفتح أبوابها للتصويت في انتخابات إعادة مجلس الشيوخ

شاهد..عروس تعتدي على المعازيم وغموض حول ضيفة ملقاة على وجهها| فيديو

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم

بعد تراجعه 7 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-9-2020

AdvertisementS

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

شوبير يفتح النار على رمضان صبحي: انت رايح بيراميدز عشان الفلوس والأهلي عنوان البطولات

أحمد موسى: الخاتم المسحور سبب فوز الأهلي على حرس الحدود.. وبكاء أبناء فؤاد المهندس ورجاء الجداوي على الهواء

انهيار أسعار الذهب وصعود الدولار والبلاديوم

بعد رحيل عايدة كامل.. من هو ابنها الوحيد ورد فعله عقب وفاتها

اشتهرت في مصر بأغنية شوكلاته.. وفاة الفنانة السودانية ستونة

كاش مايوه وفساتين مبهجة.. نجمات فوق الـ50 تحدين السن بإطلالات شبابية

فاطمة طالبة الأزهر ماتت مقتولة ولا منتحرة.. شقيقها: جوزها كان بيضربها عايزها تلبس الجلابية الفلاحى ومتحطش مكياج

السيلفي القاتل.. سائح يلقى حتفه بشكل مأساوي بسبب صورة تذكارية وسط الطبيعة

فخ كهربا ومفاجأة خالد الغندور .. 9 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يحدث منذ قرن.. صدى البلد يرصد مشاهد مؤلمة من فيضان السودان.. شاهد

تحديث ببجي .. تعرف على أنواع وسرعات سيارات لعبة pubg .. صور

السيلفي القاتل.. سائح يلقى حتفه بشكل مأساوي بسبب صورة تذكارية وسط الطبيعة