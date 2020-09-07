وشها اتطبق.. شاهد سيدة تتعرض لحادث سير يشوّه وجهها

أصيبت السيدة جريني ، البالغة من العمر 36 عاما ، بتشوهات في وجهها بعد أن اصطدمت ركبتاها بوجهها حينما تعرضت سيارتها لحادث سير اثناء قيادتها كانت السيارة تسير بسرعة 120 كيلو مترا في الساعة عندما وقع الحادث.



