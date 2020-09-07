وشها اتطبق.. شاهد سيدة تتعرض لحادث سير يشوّه وجهها

أصيبت السيدة جريني ، البالغة من العمر 36 عاما ، بتشوهات في وجهها بعد أن اصطدمت ركبتاها بوجهها حينما تعرضت سيارتها لحادث سير اثناء قيادتها كانت السيارة تسير بسرعة 120 كيلو مترا في الساعة عندما وقع الحادث.
ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الحادث وقع منذ 14 عاما ،حينما كان عمر السيدة 22 عامًا ولا تزال تتعافى بعد سنوات من آثاره التي دمرت وجهها.
واضطر الأطباء إلى إزالة مقدمة وجه جرين لأن عظام مقدمة الوجه تهشمت تماما ، حسب ما أشار التقرير الطبي لها حينما وصلت للمستشفى ، وقالت إنها "بدت غريبة بعض الشيء".
وقال جرين ، لمجلة فابولوس: "عندما اصطدمت السيارة ، انتفخت الوسائد الهوائية كما تفعل ، ولكن قدمي كانت قريبة من وجهي بسبب خوفي الشديد ، فقد دفعت قدمي وركبتي أولًا في وجهي".
تم نقلها إلى المستشفى بسبب كسور متعددة في الوجه وكان لديها تسرب سائل دماغي شوكي من دماغها مما تطلب العلاج من قبل جراح أعصاب و حتى الآن لا تزال تتعافى من ذلك الحادث .