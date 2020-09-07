محسن الجيار: الفاتورة الإلكترونية تقضي على الاقتصاد غير الرسمي.. فيديو

كشف محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، عن فوائد الفاتورة الإلكترونية.
وقال الجيار خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد «من فوائد الفاتورة الإلكترونية للمسجلين القضاء على التعاملات الوهمية بين الشركات، والقضاء على الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي».
اقرأ أيضا:وتابع مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب «تواجد فواتير الشركات عند مصلحة الضرائب يسهل التسويات الضريبية، ويخفض الوقت والتكلفة للشركات المتعاملة مع المصلحة».
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