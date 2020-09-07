AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

محسن الجيار: الفاتورة الإلكترونية تقضي على الاقتصاد غير الرسمي.. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:27 ص
الفاتورة الإلكترونية
الفاتورة الإلكترونية
Advertisements
قسم الاقتصاد
كشف محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، عن فوائد الفاتورة الإلكترونية.

وقال الجيار خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد «من فوائد الفاتورة الإلكترونية للمسجلين القضاء على التعاملات الوهمية بين الشركات، والقضاء على الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي».

وتابع مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب «تواجد فواتير الشركات عند مصلحة الضرائب يسهل التسويات الضريبية، ويخفض الوقت والتكلفة للشركات المتعاملة مع المصلحة».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الضرائب: انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تمهيدا لتعميمها

مصلحة الضرائب تلزم عددا من الشركات بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية

من بينها استخدام نظام تكويد GS1.. ضوابط وشروط إصدار فواتير ضريبية إلكترونية للشركات

إجراءات الضرائب لتفعيل الفاتورة الإلكترونية في نوفمبر المقبل.. تعرف عليها

مصلحة الضرائب: الفاتورة الإلكترونية تقضي على ظاهرة الفواتير الوهمية ..فيديو

ندوة لمصلحة الضرائب عبر الفيديو كونفرانس للتعريف بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

ترشيحاتنا

عيار 21 بـ 848 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 7-9-2020

الصدقة الجارية .. مستشار المفتي يوضح أفضل أنواعها وفضلها

أخبار الرياضة.. تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين

أخبار التوك شو.. سبب عدم دعوة مرتضى منصور لحفل مونديال اليد.. وموعد عودة الجماهير للملاعب.. وحقيقة بيع مجمع التحرير

أحمد جعفر: ميدو سبب رحيلي عن الزمالك.. ورفضت التوقيع مع الأهلي

وزير التعليم ينفي صدور قرار بـ إلغاء أعمال السنة لطلاب المدارس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان فوشيا .. فيفي عبده تخطف الأنظار على البحر

المنطقة السكنية.. سبب غير متوقع لـ سرعة نفاد شحن بطارية الهاتف