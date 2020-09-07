AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بكين: جميع الخيارات مطروحة للدفاع عن حقوق الصحفيين الصينيين في أمريكا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:30 ص
الصحفيين الصينيين
الصحفيين الصينيين
Advertisements
أ ش أ
 نفت وزارة الخارجية الصينية صحة تقارير أمريكية بأن بكين رفضت تجديد البطاقات الصحفية للصحفيين الأمريكيين العاملين لصالح مؤسسات إعلامية أمريكية في الصين ، مؤكدة في الوقت نفسه أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للدفاع عن وحماية حقوق الصحفيين الصينيين في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقارير لصحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن" الأمريكيتين نقلا عن متحدث الخارجية الأمريكية بعدم تجديد الصين البطاقات الصحفية لصحفيين أمريكيين التي بموجبها يتم تجديد الإقامات، وذلك ردا على عدم تمديد واشنطن الإقامات للصحفيين الصينيين حتى الآن.

وقال جيان "ما تردد غير صحيح تماما، إن طلبات تجديد البطاقات الصحفية يتم التعامل معها حاليا (قيد المراجعة)، وحتى يتم الانتهاء من ذلك، يمكن للصحفيين المعنيين مواصلة حياتهم وعملهم دون مشاكل على الإطلاق، وتم بالفعل إيضاح ذلك لهم".

وأضاف جيان " منذ عام ٢٠١٨، أخرت ورفضت الخارجية الأمريكية طلبات بمنح تأشيرات لحوالي ٣٠ صحفيا صينيا، وطردت ٦٠ صحفيا آخرين في مارس، وقلصت مدة التأشيرة الممنوحة للصحفي الصيني إلى ٩٠ يوما فقط في مايو، ولم توافق حتى الآن على تمديد تصاريح الصحفيين الصينيين التي انتهت في أوائل أغسطس ".

وتابع جيان أن الصين يسعدها مواصلة التعاون مع الصحفيين الأمريكيين إذا تمت معاملة الصحفيين الصينيين في الولايات المتحدة بصورة عادلة.
وأكد أن الصين تمارس أقصى درجات ضبط النفس، ولكن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة وسنتخذ تدابير مضادة لحماية حقوق الصحفيين الصينيين إذا أصرت الولايات المتحدة على المضي قدما في المسار الخاطئ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صيد الثعالب.. كيف تجبر الصين مواطنيها في الولايات المتحدة على العودة؟

انتقام بكين.. الصين تفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين بسبب التبت

سنرد بالمثل.. الصين تهدد أمريكا بسبب عقوبات الأويجور

الخارجية الروسية تدعو واشنطن إلى احترام الصحفيين بعد اعتداء الشرطة الأمريكية على طاقم صحفي روسي

تصعيد أمريكي غير مسبوق ضد الصين.. الولايات المتحدة تعلن حربا دبلوماسية على بكين.. البداية بتوجيه إنذار لإغلاق قنصلية هيوستن.. وأزمات كبرى منتظرة

الصين تدحض اتهامات أمريكية بعسكرة بحر الصين الجنوبي

ترشيحاتنا

غضب داخل نادي طنطا بعد رحيل أحمد سامي دون الإفصاح عن سبب لسموحة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

وزير التعليم ينفي صدور قرار بـ إلغاء أعمال السنة لطلاب المدارس

نذرت بذبح خروف فهل يجوز التبرع بثمنه للفقراء ؟ الإفتاء تجيب

شاهد.. زلزال عنيف يضرب شمال إيران

3 مصريين ضمن قائمة مجلة فوربس للمبدعين الشباب في الشرق الأوسط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان فوشيا .. فيفي عبده تخطف الأنظار على البحر

المنطقة السكنية.. سبب غير متوقع لـ سرعة نفاد شحن بطارية الهاتف