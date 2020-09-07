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فن

لقاء سويدان في ندوة صدي البلد : خشبة المسرح أعادت لي الروح من جديد.. صور

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
عبرت النجمة لقاء سويدان ، عن سعادتها البالغة بمشاركتها في مسرحية " سيد درويش " التي تعرض علي مسرح البالون بالعجوزة .

وتابعت لقاء سويدان خلال الندوة التي عقدة بموقع صدى البلد الاخباري: "لم أتوقع الكم الهائل من تعليقات الجمهور بعد انتهاء كل ليلية عرض .

وأضافت : عندما وقفت علي المسرح شعرت بحالة لم أشعر بها من قبل كأن روحي عادت لي ، فالوقوف علي المسرح شعور لا يوصف .

مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى‎.
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