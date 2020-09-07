لقاء سويدان في ندوة صدي البلد : خشبة المسرح أعادت لي الروح من جديد.. صور

عبرت النجمة لقاء سويدان ، عن سعادتها البالغة بمشاركتها في مسرحية " سيد درويش " التي تعرض علي مسرح البالون بالعجوزة .
وتابعت لقاء سويدان خلال الندوة التي عقدة بموقع صدى البلد الاخباري: "لم أتوقع الكم الهائل من تعليقات الجمهور بعد انتهاء كل ليلية عرض .
وأضافت : عندما وقفت علي المسرح شعرت بحالة لم أشعر بها من قبل كأن روحي عادت لي ، فالوقوف علي المسرح شعور لا يوصف .
مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى.