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أخبار العالم

اليونان تعزز من وجودها العسكري في المناطق الحدودية مع تركيا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:39 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن السلطات اليونانية تعزز من وجودها في المناطق الحدودية قرب تركيا تحسبا لدفع تركيا لللاجئين لدخول الأراضي اليونانية.

وفي وقت سابق، حذر نائب وزير الهجرة اليوناني جيورجوس كوموتساكوس، من أن أنقرة قد تستخدم اللاجئين ورقة ابتزاز للضغط على الاتحاد الأوروبي ، لعدم فرض عقوبات على تركيا، في ظل نزاع بشأن عمليات تنقيب تركية في شرق البحر المتوسط، وهي المنطقة التي تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة.

 وقال كوموتساكوس إننا "مستعدون وسنرد كما فعلنا في  مارس".

وتم نشر قوات أمنية يونانية لمنع الأشخاص من الدخول في ذلك الوقت. وشكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين على إثرها اليونان لكونها الدرع الواقي" لأوروبا. كما تمركزت وكالة فرونتكس الأوروبية للحدود على الحدود اليونانية التركية.

وحضّ الاتحاد الأوروبي مرارًا تركيا على وقف أنشطة التنقيب عن الغاز، مهدّدًا بفرض عقوبات على أنقرة إذا رفضت حلّ النزاع بالحوار.


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