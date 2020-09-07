سيول الصيف تضرب طرق البحر الاحمر| غلق رأس غارب - الشيخ فضل .. فتح سفاجا - سوهاج والقصير - قفط بعد إصلاح التلفيات.. وطوارئ بالأجهزة التنفيذية





* محافظ البحر الاحمر يهيب بالمواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور والإرشادات المرورية

* إغلاق طريق "الشيخ فضل - رأس غارب"، من الاتجاهين









صرح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر انه تم إغلاق طريق رأس غارب - الشيخ فضل نتيجة وجود سيول في الكيلو ٧٠ ، حفاظا على سلامة أهالي وأبناء المحافظة.





وقال المحافظ ، إنه جرى التواصل والتنسيق مع محافظة المنيا ، للعمل علي إغلاق طريق "الشيخ فضل - رأس غارب"، من الاتجاهين حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.





واكد محافظ البحر الأحمر انه تم فتح طريق سفاجا - سوهاج بعد إصلاح التلفيات التي تسببتها مياه السيول به مساء أمس، وهي عبارة عن نحر علي جانب الطريق من الناحية القادمة من سوهاج كما تم فتح طريق القصير - قفط.





ومن جانبه يهيب اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور والإرشادات المرورية حفاظا على سلامتهم مع عدم تجاوز السرعات المحددة لتفادي وقوع حوادث علي الطرق .





وكانت إدارة مرور البحر الأحمر ، اكدت امس استمرار إغلاق 3 طرق بالبحر الأحمر بسبب تلفيات السيول، حيث يستمر إغلاق طريق سفاجا سوهاج، لحسن الانتهاء من أعمال الترميم بحارة القادم من سوهاج بسبب تلفيات أحدثتها السيول بالكيلو 80.





وقال مصدر من إدارة مرور البحر الأحمر إنه جارٍ إغلاق طريق القصير - قفط، لحين التأكد من عدم إحداث تلفيات بالطريق حيث قامت لجنة بتفقد الطريق وفي انتظار عودتها لعدم وجود شبكة بالطريق.





وتابع المصدر، كذلك يستمر إغلاق طريق غارب - المنيا من جانب محافظة المنيا لوجود سيول بالحدود الجغرافي لمحافظة المنيا، مؤكدا على أن خلال ساعات قليلة سيتم فتح جميع الطرق.





وجاء ذلك نتيجة تساقط سيول فى الساعات الأولى من مساء السبت خلال الساعات الماضية بالمناطق الجبلية الواصلة بين طريق قنا - سفاجا، بالقرب من قرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا.

وأكد أحد أبناء القبائل القريبة من موقع سقوط السيول، أن السيل سقط على بعد قرابة 3 كيلو مترات من الكيلو 85 الرابط ما بين طريق قنا سفاجا، وقرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

وانتابت حالة من الفرحة القبائل البدوية القاطنة المنطقة بعد سقوط السيول، حيث سبقت سقوط السيول هطول أمطار خفيفة بمناطق جبلية متفرقة.





وتابع اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير امس الأحد ، موقف السيول بطريق القصير قفط فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالتصدى للازمات بمدن المحافظة.

وأكد نصر أن الوضع آمن داخل كردون المدينة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع فريق الاستكشاف الأمني لمعرفة مدى التغيرات الجوية بمحاور الطريق.

وذكر رئيس المدينة أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من حماية المواطنين من الأخطار، مؤكدا جاهزية المعدات واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أخطار السيول المحتملة.











