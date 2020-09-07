المبادرة الرئاسية للمسح السمعي: إجراء 3 آلاف عملية زراعة قوقعة مجانا "فيديو"

قال رئيس لجنة المبادرة الرئاسية لل مسح السمعى للأطفال ، الدكتور أحمد مصطفى، إن كل العمليات الخاصة بالأطفال الذين لديهم مشاكل فى السمع تتم بالمجان فى المستشفيات والمراكز الخاصة بزراعة القوقعة، مؤكدًا أنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية وحتى الآن تم عمل 3 آلاف عملية زراعة قوقعة.





وأضاف الدكتور أحمد مصطفى، خلال حديثه ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لاتوجد أى تكلفة مالية تقع على عائق أهل الطفل، منوهًا بأنه يجب إجراء المسح السمعى الإلزامى للطفل فى الأسبوع الأول للولادة.





وتابع أن هناك أسبابا عديدة تسبب الإصابة للطفل بالضعف السمعى منها الأسباب الوراثية أو مشكلات أثناء الحمل أو الدخول للحضانة، مؤكدًا أن الكشف المبكر يساعد على علاج الأطفال فى السن المبكر.





وأشار إلى أنه من المهم فى فترة الحمل يجب تجنب ارتفاع درجات الحرارة وعدم تعاطى أى أدوية دون استشارة الطبيب خاصة فى الفترة الأولى من الحمل.