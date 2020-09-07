النائب محمد الكورانى: مدينة مشارف بالإسكندرية إنجاز جديد في عهد السيسي

أشاد النائب السكندرى بمجلس النواب محمد الكورانى باستعداد محافظة الإسكندرية لمشروع قومى جديد بعد نجاح مدن بشاير الخير 1و2 و3، حيث يجرى العمل على إنشاء مدينة مشارف "العامرية الجديدة " بمساحة 550 فدانا بطاقة إجمالية 50 ألف وحدة سكنية وحوالى 385 ألف متر مسطح تجارى ويغطى المشروع احتياجات الفئات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة من متوسط وتحت المتوسط.





وقال" الكورانى " فى بيان أصدره اليوم،إن هذا المشروع القومى الكبير يضاف إلى سجلات الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع محافظات مصر بصفة عامة وداخل محافظة الاسكندرية بصفة خاصة مشيدا بنجاح اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بإحترافية.





وأكد النائب محمد الكورانى اهمية هذا المشروع كإسكان بديل العشوائيات بمناطق " بشاير الخير 6، 7، 8 " بنحو عدد 25 ألف وحدة سكنية وإسكان اجتماعى، عدد 14 ألف وحدة سكنية وإسكان استثمارى عدد 11 ألف وحدة سكنية وكذا مناطق خدمات عامة اضافة الى انه يضم منطقة صناعية وحرفية ومعارض لتسويق المنتجات وموقف للنقل العام.





تجدر الاشارة الى أنه يتم حاليا أعمال ردم أرض المشروع بنسبة تنفيذ بلغت 59% وبأعماق حوالي 6 أمتار، وبإجمالى كميات ردم حوالى 4.5 مليون متر مكعب ردم حتى تاريخه، ولقد تم تنفيذ أعمال الأساسات العميقة لعدد 60 عمارة سكنية بإجمالي أطوال حوالى 190 ألف متر / طولى، وجار تنفيذ الأساسات السطحية لعدد 32 عمارة.



