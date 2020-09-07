لاتتجاهليها.. عادات غذائية للحامل تؤثر على صحة الجنين

وشارك Diksha Chhabra ، مدرب اللياقة البدنية عبر الإنترنت وأخصائي التغذية الرياضية ، بعض النصائح حول كيفية تناول الطعام الصحي مع كل ما هو متاح في المطبخ.

ويجب التأكد من أن جميع العناصر الغذائية الكلية يالكربوهيدرات والبروتينات والدهون والألياف متوازنة جيدًا ، إلى جانب الفيتامينات والمعادن. من الضروري أن تظل الأم الحامل نشطة طوال فترة الحمل . ويضيف تشابرا أن المشي الهادئ واليوغا التي تمتد يوميًا يمكن أن تساعد.





متطلبات التغذية الأساسية اثناء الحمل





* هناك حاجة إلى الكالسيوم وحمض الفوليك والحديد والبروتين لأنها تلعب دورًا حيويًا في نمو الجنين.

* يوجد فيتامين ب في الحبوب والخضروات ذات الأوراق الخضراء والبقوليات والحمضيات ويجب تناولها.

* تناولي الحليب واللبن والجبن والخضروات الورقية والأسماك ، لأنها توفر الكالسيوم والحديد ، وتساعد في نمو الجنين.

* تحتاج المرأة الحامل إلى ضعف كمية الحديد التي يحتاجها الشخص العادي ، ويمكن أن يؤدي نقصها إلى انخفاض مستويات الهيموجلوبين. الخضار الورقية والحمضيات أمر لا بد منه.

* تعتبر الحبوب ومنتجات الألبان والبقوليات مصادر غنية بالبروتين ويجب أن تكون جزءًا من النظام الغذائي اليومي للأم الحامل.









كيف يمكن أن تؤثر التغذية غير السليمة والعادات الغذائية السيئة على صحة الأم وطفلها الذي لم يولد بعد؟





"يمكن أن يكون لها تأثير طويل المدى. يمكن أن يتسبب في ولادة الأطفال بوظائف معرفية أقل ، ومشاكل عاطفية مزعجة أيضًا. يمكن للنساء المحرومات من العناصر الغذائية أن يعانين من مشاكل صحية طويلة الأمد مثل هشاشة العظام وفقر الدم والغدة الدرقية والسكري. وتخلص شبرا إلى أن الأمهات اللائي لا يأكلن جيدًا يعرضن أنفسهن وأطفالهن لمخاطر صحية طويلة الأمد.



