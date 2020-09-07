وزيرة الهجرة: المصريون المغتربون مصرون على المشاركة فى تغيير الحياة السياسية بوطنهم

تغيير الحياة السياسية فى مصر . قالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إن المواطنين في الخارج مازالوا يستمرون في عملية الاقتراع ، لافتة إلى أن المصريين فى الخارج مصرين على المشاركة فى





وأضافت نبيلة مكرم ، خلال حوارها ببرنامج ، صباحك مصري ، المذاع على فضائية دي إم سي ، أن المصريين بالخارج شاركوا فى التعديلات الدستورية الاستفتائية لعام 2019 .





وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إلى أن اليوم جولة الإعادة على موقع الوزارة حيث قمنا بتنزيل كافة الخطوات والإجراءات التى تتبع .



