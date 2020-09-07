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وزيرة الهجرة: المصريون المغتربون مصرون على المشاركة فى تغيير الحياة السياسية بوطنهم

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:24 م
وزيرة الدولة للهجرة
وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج
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ريهام فيكتور
قالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إن المواطنين في الخارج مازالوا يستمرون في عملية الاقتراع ، لافتة إلى أن المصريين فى الخارج مصرين على المشاركة فى تغيير الحياة السياسية فى مصر  .

وأضافت نبيلة مكرم ، خلال حوارها ببرنامج ، صباحك مصري ، المذاع على فضائية دي إم سي ، أن المصريين بالخارج شاركوا فى التعديلات الدستورية الاستفتائية لعام 2019 .

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أن اليوم جولة الإعادة على موقع الوزارة حيث قمنا بتنزيل كافة الخطوات والإجراءات التى تتبع .

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن غرفة عمليات وزارة الهجرة مازالت مستمرة فى تلقى الاستفسارات وأيضًا بالتعاون مع الهيئة  الوطنية للانتخابات ترد لى كل هذه الاستفسارات .
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