وزيرة الهجرة: المصريون المغتربون مصرون على المشاركة فى تغيير الحياة السياسية بوطنهم

قالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إن المواطنين في الخارج مازالوا يستمرون في عملية الاقتراع ، لافتة إلى أن المصريين فى الخارج مصرين على المشاركة فى تغيير الحياة السياسية فى مصر .
وأضافت نبيلة مكرم ، خلال حوارها ببرنامج ، صباحك مصري ، المذاع على فضائية دي إم سي ، أن المصريين بالخارج شاركوا فى التعديلات الدستورية الاستفتائية لعام 2019 .
وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أن اليوم جولة الإعادة على موقع الوزارة حيث قمنا بتنزيل كافة الخطوات والإجراءات التى تتبع .
وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن غرفة عمليات وزارة الهجرة مازالت مستمرة فى تلقى الاستفسارات وأيضًا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ترد لى كل هذه الاستفسارات .