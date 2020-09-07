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برلمان

برلماني : وزيرة الهجرة تخمد فتن وأكاذيب الجماعة الإرهابية وإعلامها الهادف لتمزيق الأمة العربية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:22 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج
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فريدة محمد
وجه النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب ، تحية قلبية للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، لنجاحها بكل كفاءة واقتدار فى مواجهة الاكاذيب والسموم والشائعات التى تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الاخوان الارهابية واعلام العار وفضائيات الدم والارهاب ، التى تبث سمومها ضد مصر من قطر وتركيا ، كلما تعرض اى مواطن مصرى لاى مشكلة داخل الدول العربية بصفة عامة وداخل دول الخليج بصفة خاصة.

وقال " إسماعيل " فى بيان له اصدره اليوم ، ان السفيرة نبيلة مكرم كانت تطبق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى باحترافية فيما يتعلق بان كرامة المصرى خط احمر فى اى دولة بالخارج  ، مشيدا بتصرف السفيرة نبيلة مكرم وتأكيد وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، بأن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت في أحد المحال التجارية "مجتزأ " ولا يشمل كافة تفاصيل الحادث الذى وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدى وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت "بالاعتذار للمواطن المصرى"، وأضافت الوزارة أن الشابين، الذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر وأنه احتراما لطلب المواطن المصرى، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به.

ووصف النائب محمد إسماعيل ، هذا الموقف والمتابعة السريعة من وزارة الهجرة والمصريين بالخارج بانه وموقف مشرف ويحافظ على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والكويت، معتبره بمثابة صفعة قوية على وجوه قوى الشر والضلال والظلام والارهاب الذين يزيفون الحقائق ويريدون إشعال الفتنة بين مصر وأشقائها العرب بسبب بعض الاحداث الفردية البسيطة والتى لايتوانى الاشقاء العرب فى إحالتها للأجهزة المختصة.
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