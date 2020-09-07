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منوعات

ممنوع نشر آرائكم السياسية| استياء شديد بين موظفي BBC من المدير الجديد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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مريم صليب
غضب شديد بين موظفي ومذيعي هيئة الاذاعة البريطانية الشهيرة "بي بي سي" بسبب القرارات الغريبة التي اتخذها مديرها الجديد فور تسلمه مهام عمله الأسبوع الماضي. 

حسب ما ورد في صحيفة "الجارديان"، فإن موظفي الإذاعة البريطانية مستاءون من قرار المدير الجديد تيم ديفي بعدم نشر آرائهم السياسية على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة إذا كانوا يرغبون في الإستمرار بعملهم. 

تسلم تيم ديفي مهامم عمله الثلاثاء الماضي، وبدأ أول قراراته في منصبه بتلك الطريقة التي جعلت الجميع يرغب في إنهاء عمله في البي بي سي لأنها قد تقيد حريتهم . 

جدير بالذكر أن ديفي هو المدير السابع عشر لـ"بي بي سي"، وأخبر موظفيه أنه يحق لكل شخص أن يعبر عن آرائه بالتأكيد و لكن إذا أردت الإستكمال في وظيفتك داخل المؤسسة عليك الاحتفاظ بها لنفسك لأنها قد تؤثر على سمعة حيادية المؤسسة". 
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