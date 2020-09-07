برلماني: القطاع المصرفي يقود مبادرة السيسي للتحول الرقمي.. والبداية من بنك مصر

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن القطاع المصرفي المصري يقود تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن نجاح مصر في تحقيق ملف الرقمنة لجميع مؤسسات الدولة يكفل القضاء على الرشوة والفساد بجميع صوره وأشكاله.





وقال "زين الدين" في بيان، الاثنين، إن أكبر دليل على قيادة القطاع المصرفى المصرى الناجح والمنضبط والذى كان له دوره الإيجابي والاجتماعي والكبير في مواجهة التداعيات والاثار السلبية لفيروس كورونا هو الزيارة المهمة التى قام بها المصرفى الكبير طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري لقطاع التحول الرقمي ببنك مصر، والذي يعد الأول من نوعه للتحول الرقمي المصرفي، وذلك بحضور محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر وعاكف المغربي وحسام عبد الوهاب نائبي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولفيف من قيادات البنك.





ووجّه النائب محمد عبد الله زين الدين التحية والتقدير لقيادات بنك مصر على نجاحهم فى إنشاء نموذج مرن متزامن مع عصر التحول الرقمي يتيح التحول الرقمي بكافة العمليات البنكية من خلال استعراض أولى الخدمات الرقمية في ظل المنظومة الجديدة لبنك مصر "قرض المشروعات الصغيرة أونلاين" والتي سيتم اطلاق منصتها الالكترونية في القريب العاجل ويتم اطلاق تلك الخدمة تحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية، وكذلك تم استعراض الجيل الجديد من خدمة الانترنت والموبايل البنكي BM Online إضافة الى قيام قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك بعرض أحدث التطورات والابتكارات التكنولوجية في المجالات المصرفية.



