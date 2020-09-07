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محافظات

مصانع بدون ترخيص وعدم إعلان عن أسعار.. حملات مكبرة علي الأسواق في البحيرة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:33 م
حملات مكبرة علي الأسواق
حملات مكبرة علي الأسواق في البحيرة
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أسماء الجنبيهى

نفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري، حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمصانع بمراكز المحمودية وايتاى البارود وكوم حمادة ودمنهور، لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومكافحة كافة صور الغش التجاري و التدليس و لردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين.

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أسفرت الحملة عن  تحرير 10 محاضر في مركز المحمودية منهم أحد المطاعم لاستعماله انبوبة مخصصة للاستخدام المنزلى وليس للاغراض التجاري، و مخبز سياحى لإنتاج خبز بدون ترخيص، و 7 محاضر ضد أصحاب محلات بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم ضبط أحد مصانع الأدوات البلاستيكية في مركز إيتاي البارود يقوم بإستخدام مستلزمات مجهولة المصدر وبدون اى مستندات وتم التحفظ على كمية قدرها 700 كيلو جرام حبيبات بلاستيك و 150 صندوق بلاستيك للخضار والفاكهة و370 طبق بلاستيك مختلف الألوان، كما تم ضبط أحد مراكز الأدوية البيطرية يقوم ببيع أدوية بيطرية مجهولة المصدر وبدون مستندات.
 
وأسفرت الحملة في مركز كوم حمادة عن ضبط 20 كرتونة زيت مجمعة  لدى أحد أصحاب البقالة التموينية بدون فاتورة و ضبط مصنع أعلاف تلاعب فى تاريخ صلاحية المنتجات والتحفظ على 21 كرتونة بإجمالي  504 كيلو أعلاف، بالإضافة إلى تحرير  6 محاضر أخرى لعدم الإعلان عن الأسعار.

من جانبه شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق والمخابز والرقابة المشددة على المصانع الغير مرخصة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات لمكافحة كافة صور الغش التجاري و التدليس و لردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين


مصانع بدون ترخيص وعدم إعلان عن أسعار.. حملات مكبرة علي الأسواق في البحيرة
مصانع بدون ترخيص وعدم إعلان عن أسعار.. حملات مكبرة علي الأسواق في البحيرة
مصانع بدون ترخيص وعدم إعلان عن أسعار.. حملات مكبرة علي الأسواق في البحيرة
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