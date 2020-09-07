برلمانى يطالب بخدمة جيدة مقابل رسوم النظافة

قال جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن خدمات النظافة وجمع القمامة في مصر تعاني من التراجع الشديد على الرغم من تحمل المواطنين أعباء دفع رسوم هذه الخدمات.





وأشار فى بيان صحفى له إلى أن مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس أقر قانون المخلفات وترتب عليه تحديد رسوم النظافة وفقا لكل منطقة على مستوى الجمهورية، مشددا على ضرورة أن يجد المواطن خدمة مقابل ما يتحمله من رسوم وأعباء مالية.





وأكد جون طلعت، أن القمامة تمثل أزمة كبيرة ويترتب عليها أزمات أخرى، مشيرا إلى أنه بالإضافة للشكل الجمالي والنسق الحضاري فإن انتشار القمامة الذي يملأ أغلب شوارع مصر يمثل أزمة كبيرة في انتشار الأمراض والأوبئة وما يترتب عليه من تكاليف للعلاج بما يرهق موازنة الدولة.