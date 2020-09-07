1600م .. محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء كوبري منقباد العلوي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال الجاري إنشاؤها بكوبرى منقباد العلوي بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7 متر للوقوف على سير العمل ومعدلات التنفيذ.









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و تابع المحافظ أعمال إنشاء الأعمدة والقواعد الخرسانية مستمعًا لشرح تفصيلي من المهندس المسئول عن المشروع لنسب التنفيذ والخطوات التي وصل إليها في تنفيذ القواعد على جانبي الترعة الإبراهيمية تمهيدًا لبدء أعمال صب الخرسانة لجسم الكوبري مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال مع الالتزام بشروط الجودة والدقة والمواصفات المقررة.





وشدد المحافظ – خلال الزيارة – على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في التنفيذ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لافتًا إلى أن مشروع كوبري منقباد العلوي يعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في المحافظة خاصة بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط لأنه سيقضي على التكدس والزحام المروري ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية الذي يحدث على مدار اليوم ويزداد مع إغلاق مزلقان السكة الحديد حيث يمر الكوبري أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل.





وأعلن المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام الانتهاء من أعمال التنفيذ لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري لتسهيل حركة النقل والانتقال.



