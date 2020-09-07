مكتبة مصر العامة بالزقازيق تنظم 11 نشاطا للأطفال داخل المكتبة

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بدور مكتبة مصر العامة في توعية النشء والشباب بإعتبارها مؤسسة ثقافية وإجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنون على اختلاف أعمارهم وثقافتهم للقراءة والبحث والإطلاع واستغلال أوقات فراغهم.





وأكد محافظ الشرقية أهمية المكتبة فى ترسيخ الوعى والثقافة والمعرفة لدى النشئ والشباب لخلق جيل جديد قادر بالوعى والثقافة على محاربة التطرف الفكرى بكافة أشكاله ومواجهة الإرهاب الأسود.

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ومن جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى استئناف العديد من الأنشطة بالمكتبة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.





وأوضحت مديرة مكتبة مصر العامة، أن عدد الأنشطة التي تم تفعيلها خلال شهر أغسطس الماضي بلغ ١١ نشاط داخل المكتبة تضمن ( رسم للأطفال اشترك به ٤٢ طفل، موسيقى للأطفال بها ٦٦ طفل، موسيقى للشباب والكبار بقوام ٤٨ مشتركا، تفصيل للشباب والكبار استفاد منه ٦٦ مشترك، كروشية للشباب والكبار بإجمالي ٤٢ مشترك، إكسسوار شباب بحضور ٢٤ مشترك، برمجة للشباب ، بحضور ٢٨٠ مشتركا، تلوين للأطفال شارك فيه ١٠ أطفال، تركيب أشكال متداخلة للأطفال، استفاد منه 10 أطفال، مسرح العرائس شارك فيه ١٠ أطفال ونشاط حلو وحادق أطفال بحضور ٢٠ طفل) و ٢ نشاط خارجى( هيا نقرأ، زيارة دار أيتام بيشة عامر).





وأشارت مديرة مكتبة مصر العامه، إلى أهمية الدور التوعوى والإرشادى الذى تسهم به المكتبة بإقامة سلسلة من الندوات تحت عنوان صحة المرأة " العنف ضد المرأة " بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة واستهدفت هذه الندوة الفئة العمرية من الكبار للتوعية من أشكال العنف ضد المرأة وشارك بها ٢٠ مشتركا، وأقيمت ندوة عن ترشيد المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحى ضمن سلسلة ندوات للتوعية والإرشاد لإستهلاك المياة وأقيمت الندوة أون لاين ( on line) وتم بثها على الصفحة الرسمية للمكتبة على حساب الفيس بوك.