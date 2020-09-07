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برلمان

نائب يطالب بتطبيق الإجراءات الاحترازية مع عودة العام الدراسي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:26 م
فصل دراسى
فصل دراسى
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فريدة محمد

ناشد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة أن تتضمن خطة الحكومة للعام الدراسي الجديد ضوابط لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب بما يحقق الاجراءات الاحترازية للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك فى تصريحات للمحرريين البرلمانين، مؤكدًا علي أن الحكومة كان لها تجربة لاقت تقدير الجميع فى إجراء أمتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بضوابط وإجراءات نجحت فيها علي أرض الواقع ومرت بسلام دون تداعيات صحية سلبية ، رغم كل التحديات التى واجهتها.

ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن عودة وانطلاق العام الدراسي ضرورة لصالح المنظومة التعليمية ولمستقبل الطلاب ولكن لابد وان تتم بخطة متضمنة ضوابط وإجراءات إحترازية تمكن الطلاب من الحصول علي العلم بدون أى تداعيات صحية سلبية، خاصة أن ساحات التعليم دائما ما تكون إطار للتجمعات، ومن ثم التوعية بأهمية  تلك الإجراءات من تباعد ونظافة شخصية وقياسات مستمرة لدراجات الحرارة لابد أن تكون من أولويات الإدارات التعليمية والمدارس علي مستوي الجمهورية.

وأختتم حديثه بالتأكيد علي الجانب التوعوي من وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، وأيضا الأسرة التى من المنتظر أن يكون عليها دور كبير فى تحقيق جانب كبير من هذه الإجراءات.
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