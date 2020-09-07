محمود علاء ينشر صورة له من مباراة طلائع الجيش

نشر محمود علاء لاعب نادى الزمالك عدة صور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر محمود علاء فى الصور وهو على أرض الملاعب وبرفقة فريق نادى الزمالك.
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وقال أحمد مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك إن الفريق لا يلعب في بطولة واحدة وإنما يلعب على أكثر من بطولة ويركز على الفوز بها جميعا لذا لن يسمح له بأن يكون هناك أريحية في المباريات ولابد من الخروج بأهم المكاسب منها وأهدافها جميعا دون نقصان وهذا قدر الفرق الكبيرة.
وحول تأجيل نصف نهائي افريقيا الذي يواجه فيه الزمالك فريق الرجاء المغربي، قال أمير مرتضى إنها مجرد مناوشات، موضحا أنه حتي الان الفريق يستعد للموعد المحدد لمواجهة الذهاب وهو 25 سبتمبر الحالي ولم يتم إبلاغ إدارة النادي بأي مواعيد جديدة.
كان الزمالك قد فاز على فريق طلائع الجيش بهدف دون رد سجله يوسف أوباما في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري على استاد القاهرة.