محمود علاء ينشر صورة له من مباراة طلائع الجيش

وقال أحمد مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك إن الفريق لا يلعب في بطولة واحدة وإنما يلعب على أكثر من بطولة ويركز على الفوز بها جميعا لذا لن يسمح له بأن يكون هناك أريحية في المباريات ولابد من الخروج بأهم المكاسب منها وأهدافها جميعا دون نقصان وهذا قدر الفرق الكبيرة.

وقال أحمد مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك إن الفريق لا يلعب في بطولة واحدة وإنما يلعب على أكثر من بطولة ويركز على الفوز بها جميعا لذا لن يسمح له بأن يكون هناك أريحية في المباريات ولابد من الخروج بأهم المكاسب منها وأهدافها جميعا دون نقصان وهذا قدر الفرق الكبيرة.

وحول تأجيل نصف نهائي افريقيا الذي يواجه فيه الزمالك فريق الرجاء المغربي، قال أمير مرتضى إنها مجرد مناوشات، موضحا أنه حتي الان الفريق يستعد للموعد المحدد لمواجهة الذهاب وهو 25 سبتمبر الحالي ولم يتم إبلاغ إدارة النادي بأي مواعيد جديدة.





كان الزمالك قد فاز على فريق طلائع الجيش بهدف دون رد سجله يوسف أوباما في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري على استاد القاهرة.