الفيوم: تلقينا 28 ألف متقدم للتصالح من أصل 31.. فيديو

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن ملف التصالح فى مخالفات البناء يعتبر من أهم الملفات، التى تهتم بها الدولة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يولون اهتمام كبير بملف الأراضى الزراعية و التصالح فى مخالفات البناء.





وأشار إلى أن الحافظة تسير بشكل جيد فى ملف التصالح، مؤكدًا أن هناك التزام من قبل المواطن، وهناك عدد كبير تقدم بالتصالح.





وأكد أن عدد المتقدمين للتصالح تجاوز الـ 28 ألف متقدم، من أصل 31 ألف مخالفة تم رصدها.





وكشف أن هناك مجموعة عمل كبيرة مكون من أكثر من 200 شخص لعمل حصر كامل لـ المناطق العمرانية، موضحًا أن اللجنة ستعمل لمدة 5 أيام وسيكون هناك نتائج عنها.





وأشار إلى أنه بعد المدة المحددة من الدولة للتصالح وهى يوم 30-9 سيتم التعامل مع المخالفين.



