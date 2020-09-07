جريمة بشعة.. مقتل طفلة فى الشرقية.. والجدة: أنا اللى مربية القاتل|شاهد





وقالت جدة الطفلة أروى، إن القاتل كانت تعتبره فى مقام أروى الطفلة المقتولة ، وطلب منها أكياسا كبيرة بحجة أنه يمتلك أشياء ثقيلة يرغب فى وضعها فيها.





وبدأت فى عرض العديد من الصور التي تخص القاتل ، مؤكدة أنها قامت بتربيته ورعايته منذ صغره ، مشيرة إلى أنه يمكن أن يكون اعتدى عليها أو أخذ عضوا من أعضائها.





وناشدت النائب العام قائلة :" اعتبرها حفيدك .. انا عايزة حق أروى " ، منوهة إلى أن القاتل قام بربط الطفلة بالأسلاك وقتلها .

عرضت فضائية إم بى سى مصر 2 ، ببرنامج صباحك مصري، تقريرًا أفادت فيه عن جريمة بشعة فى محافظة الشرقية حيث مقتل طفلة على يد أحد أقاربها بسبب ضائقة مالية.