جريمة بشعة.. مقتل طفلة فى الشرقية.. والجدة: أنا اللى مربية القاتل|شاهد

عرضت فضائية إم بى سى مصر 2 ، ببرنامج صباحك مصري، تقريرًا أفادت فيه عن جريمة بشعة فى محافظة الشرقية حيث مقتل طفلة على يد أحد أقاربها بسبب ضائقة مالية.
وقالت جدة الطفلة أروى، إن القاتل كانت تعتبره فى مقام أروى الطفلة المقتولة ، وطلب منها أكياسا كبيرة بحجة أنه يمتلك أشياء ثقيلة يرغب فى وضعها فيها.
وبدأت فى عرض العديد من الصور التي تخص القاتل ، مؤكدة أنها قامت بتربيته ورعايته منذ صغره ، مشيرة إلى أنه يمكن أن يكون اعتدى عليها أو أخذ عضوا من أعضائها.
وناشدت النائب العام قائلة :" اعتبرها حفيدك .. انا عايزة حق أروى " ، منوهة إلى أن القاتل قام بربط الطفلة بالأسلاك وقتلها .