مباراة الحسم .. تفاصيل الساعات الأخيرة في المقاصة قبل مواجهة الاتحاد بالدوري

حذر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال لاعبيه من مواجهة اليوم أمام الاتحاد السكندرى والمقرر إقامتها بملعب الاسكندرية فى إطار لقاءات الجولة الـ 25 من منافسات الدوري الممتاز .
ويري إيهاب جلال ان مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندرى ستكون غاية فى القوة نتيجة المستويات الجيدة التى يقدمها الفريق المنافس بقيادة مدربه طلعت يوسف خلال الموسم الكروى الجارى .
وطالب جلال لاعبيه بالفوز فى مباراة اليوم والتى يراها نقطة فاصلة فى قطع الفريق شوط كبير نحو البقاء بجدول ترتيب الدوري وعدم الهبوط ، خاصة وأن فوزها يعنى الوصول إلى النقطة 30 بجدول ترتيب المسابقة.
واختار إيهاب 20 لاعبا لخوض مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندرى وضمت قائمة الفريق كلا من: محمود حمدى ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد توني ومحمد إبراهيم وعبدالله مجدي ومصطفى شبيطة وشميلس بيكلي وميدو جابر وصلاح أمين وصلاح عاشور وعمرو مرعى.