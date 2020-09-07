تجديد حبس طالب ووالده لقتلهما صاحب محل بالشرقية لخلافات عائلية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة فاقوس تجديد حبس طالب عمره 16 سنة، ووالده 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيق الاب بطعنة نافذة بالظهر، بسبب مشادة مع والده لخلافات عائلية ومالية بينهما.

كان طالب بالدبلوم الفني الصناعي، ووالده قاما بالتخلص من حياة العم عن طريق طعنه بسكين لخلافات بين عمه ووالده بقرية "قنيتر" التابعة لدائرة قسم شرطة فاقوس وقررت نيابة فاقوس العامة، حبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل شقيق الثاني .

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فيما تلقي اللواء أبراهيم عبد العفار مدير أمن الشرقية ، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى "فاقوس" المركزي، بوصول "عبدالمنعم. ع" 38 سنة، صاحب محل حدايد وبويات، مُقيم بقرية "قنيتر" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، مصابًا بطعنة نافذة بالناحية اليسرى بظهره، وتوفي متأثرًا بإصابته.





وعلي الفور إنتقل رجال مباحث المركز وتبين من التحريات نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وشقيقه الأكبر "صالح" موظف بوحدة محلية بسبب خلافات عائلية ومالية بينهما، قبل أن يتطور الأمر إلى مشاجرة، تعدى خلالها نجل الأخير، "حافظ" 16 سنة، طالب بالدبلوم الفني الصناعي، على عمه وطعنه بسكين في ظهره.







تم ضبط المتهم ووالده، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29304 جُنح فاقوس لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات