كل سنة وأنت طيب يا زئبقي.. مجدي عبدالغني يهنئ محمد بركات بعيد ميلاده





وغرد مجدي عبد الغني قائلا: "كل سنة وانت طيب وبخير دايمًا يا زئبقي".

ويحتفل محمد بركات نجم منتخب مصر السابق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ44.



ويُعد محمد بركات أحد نجوم كرة القدم المصرية فى تاريخها، وحقق العديد من الإنجازات، والألقاب رفقة النادى الأهلى والإسماعيلي ومنتخب مصر.

واستطاع محمد بركات أن يضع لنفسه مكان ضمن أفضل اللاعبين فى تاريخ مصر، بعدما حقق العديد من النجاحات مع جميع الأندية التى لعب معها ومع المنتخب الوطني.

هنأ مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة، نجم منتخب مصر السابق محمد بركات بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي على "تويتر".