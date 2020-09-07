AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليونان ردا على استفزازات تركيا :مستعدون وسنرد كما فعلنا في مارس

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:30 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت اليونان، اليوم الأثنين، أنها تعتزم تعزيز جيشها وقواتها الدفاعية ببرامج تسلح جديدة وسط تصاعد حدة التوترات مع تركيا، وفقًا لما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وفي وقت سابق، حذر نائب وزير الهجرة اليوناني جيورجوس كوموتساكوس، من أن أنقرة قد تستخدم اللاجئين ورقة ابتزاز للضغط على الاتحاد الأوروبي ، لعدم فرض عقوبات على تركيا، في ظل نزاع بشأن عمليات تنقيب تركية في شرق البحر المتوسط، وهي المنطقة التي تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة.

 وقال كوموتساكوس إننا "مستعدون وسنرد كما فعلنا في  مارس".

وتم نشر قوات أمنية يونانية لمنع الأشخاص من الدخول في ذلك الوقت. وشكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين على إثرها اليونان لكونها الدرع الواقي" لأوروبا. كما تمركزت وكالة فرونتكس الأوروبية للحدود على الحدود اليونانية التركية.

وحضّ الاتحاد الأوروبي مرارًا تركيا على وقف أنشطة التنقيب عن الغاز، مهدّدًا بفرض عقوبات على أنقرة إذا رفضت حلّ النزاع بالحوار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا تتحدى الاتحاد الأوروبي.. وتحذير شديد اللهجة من اليونان

تصعيد ينذر بحرب في شرق المتوسط.. تركيا تواصل بلطجتها بعمليات تنقيب قبالة اليونان.. أثينا توجه رسائل تحذيرية لـ أنقرة.. والاتحاد الأوروبي يضع أردوغان في مأزق

دول أوروبية ترفض انتهاكات تركيا في شرق المتوسط.. اليونان تتوعد بفعل كل ما يلزم للدفاع عن حقوقها.. الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على أنقرة.. ومطالبة أمريكية فرنسية بوقف استفزازات النظام التركي

صبر أوروبا نفد.. تحذيرات ومباحثات لفرض عقوبات ضد تركيا بسبب انتهاكاتها في المتوسط

وسط تصعيد مع اليونان.. تركيا تجري مناورات عسكرية شرق المتوسط

كشفت سبب اتجاه أردوغان للتصعيد.. فرنسا: اجتماع المجلس الأوروبي المقبل مخصص لمعاقبة تركيا

ترشيحاتنا

من غير شبح ليلى مراد.. عمارة الإيموبيليا مسكن مشاهير القرن الماضي

اليوم.. بيراميدز يقدم رمضان صبحي رسميًا

روسيا تعلن الموعد النهائي لإنهاء التجارب السريرية للقاح كورونا

108 آلاف طلب تصالح| محافظ البحيرة يوجه رسالة للمخالفين.. فيديو

شوبير: خبراء التحكيم اختلفوا حول صحة هدف وادي دجلة في الأهلي

بعد عودته للتدريبات.. سعر ومواصفات سيارة محمود كهربا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. ريهام سعيد تحتفل بمليون متابع بإطلالة جذابة

البيتزا تصيب بـ 4 أمراض قاتلة.. تعرف عليها

بعد عودته للتدريبات.. سعر ومواصفات سيارة محمود كهربا.. صور