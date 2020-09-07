بعد فشل مشروعهم.. آلة أردوغان الإعلامية تتبع أسلوبا جديدا لاستقطاب العناصر الإرهابية في المنطقة

أكد الكاتب الصحفي محمد مصطفى، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والخبير في الشأن التركي، أن آلة أردوغان الإعلامية تعمل على استقطاب العناصر الإرهابية في المنطقة، من خلال تكتيك وأسلوب جديد للتغلغل في الدول العربية بعد فشل مشروعهم، من خلال إدعاء وإشاعة تفشي الفجور الأخلاقي في دولنا العربية، وكذلك تمويل هذا الاتجاه، لاستثارة واستقطاب العناصر الإرهابية في المنطقة، باعتبار أردوغان راعي المشروع الإسلامي وأنه الملاذ من هذه الفتن.





وشدد في تصريحات خاصة لـــ "صدى البلد" على أن جهاز المخابرات التركي يقوم بإعداد وتأهيل عناصر محددة في دولنا العربية المستهدفة والتي تشهد قلاقل، قد يعقبها انتخابات بفعل تسويات سياسية وموائمات دولية، مشيرا إلى أن الشخصيات المستهدفة تم انتقاؤها بعناية من قبل عناصر الاستخبارات التركية، بعيدا عن الكوادر السياسية المعروفة في هذه الدول ، وبمجرد إجراء الانتخابات ستدعم آلة أردوغان الإعلامية هذه الشخصيات وتسوق لها أمام شعوبها بنفس الطريقة التي وصل بها أردوغان للسلطة في تركيا بدعم من الآلة الإعلامية الغربية والأمريكية.







